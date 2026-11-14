Αναστάτωση στις ΗΠΑ: Επανέρχονται οι πτήσεις μετά από πολύωρη αναστολή

Τέλος στον συναγερμό που πάγωσε τις αερομεταφορές στις ΗΠΑ για 4,5 ώρες έδωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA), ανάβοντας ξανά το «πράσινο φως» για τις αναχωρήσεις αεροσκαφών. Η πανεθνική αναστολή πτήσεων προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση, αφήνοντας πίσω της ένα ντόμινο ακυρώσεων, καθυστερήσεων και πολύωρης ταλαιπωρίας για χιλιάδες επιβάτες σε ολόκληρη τη χώρα.

Η αιτία της εκτεταμένης βλάβης

Η κατάρρευση του συστήματος αποδόθηκε σε υπερφόρτωση των απαρχαιωμένων δικτύων της FAA, η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης. Το πρόβλημα επικοινωνίας επηρέασε και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των πτήσεών τους μεταξύ των αεροδρομίων της χώρας.

Σχετικά με την αιτία της βλάβης, ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Μαρκγουέιν Μάλιν, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η εκτεταμένη διακοπή στις επικοινωνίες της FAA συνδέεται με κυβερνοεπίθεση ή οποιαδήποτε άλλη κακόβουλη ενέργεια. Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών την Παρασκευή οδήγησε στην μεγαλύτερη πανεθνική καθήλωση αεροσκαφών των τελευταίων 25 ετών.

Πανεθνική καθήλωση και επιπτώσεις

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε διατάξει την καθήλωση όλων των πτήσεων σε εθνικό επίπεδο το απόγευμα της Παρασκευής. Η εντολή αυτή εκδόθηκε επικαλούμενη «έκτακτες περιστάσεις» και λόγους ασφαλείας, με στόχο την προστασία των επιβατών και του προσωπικού των αερομεταφορών.

Ως αποτέλεσμα της αναστολής, περισσότερες από 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ εκατοντάδες άλλες εκτράπηκαν από τις προγραμματισμένες διαδρομές τους. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε εκτεταμένη ταλαιπωρία και αβεβαιότητα για χιλιάδες επιβάτες που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια ή σε άλλες πόλεις.

Ιστορικό και προηγούμενα περιστατικά

Η πρόσφατη πανεθνική αναστολή πτήσεων αποτελεί την πρώτη του είδους της από τον Ιανουάριο του 2023. Τότε, είχε παρουσιάσει δυσλειτουργία ένα βασικό πληροφοριακό σύστημα της FAA, προκαλώντας παρόμοια προβλήματα στις αερομεταφορές της χώρας.

Επιπλέον, η τρέχουσα διακοπή είναι η δεύτερη σε μέγεθος μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, γεγονός που υπογραμμίζει την σοβαρότητα και την έκταση του προβλήματος που αντιμετώπισε το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ.

Η αποκατάσταση και οι δηλώσεις των αξιωματούχων

Σε νεότερη ενημέρωσή της, η FAA ανακοίνωσε ότι οι αναχωρήσεις αεροσκαφών μπορούν να επαναληφθούν, μετά την άρση της απαγόρευσης. Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε την επιστροφή στην κανονικότητα, αν και η πλήρης αποκατάσταση των δρομολογίων αναμένεται να πάρει χρόνο.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις στις ΗΠΑ θα έχουν επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, παρά την εκτεταμένη αναστάτωση. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, ο Ντάφι αναγνώρισε ότι θα χρειαστεί χρόνος για την αποκατάσταση της χωρητικότητας των πτήσεων και την εξυπηρέτηση των επιβατών που επηρεάστηκαν.

«Θα μας πάρει λίγο χρόνο», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι θα χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις για να αντιμετωπιστεί η συσσώρευση των διαταραγμένων δρομολογίων. Ερωτηθείς εάν η αναστάτωση θα επηρεάσει τα ταξίδια της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο υπουργός δήλωσε ότι εκτιμά πως το σύστημα θα έχει επανέλθει σε κανονική λειτουργία μέχρι τότε.

Με πληροφορίες από: Topontiki