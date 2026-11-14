Ο ΕΦΕΤ προειδοποιεί για την ψυκτική αλυσίδα εν μέσω κυβερνοεπιθέσεων

Πρόσφατες αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις έχουν φέρει στο προσκήνιο τη σημασία της διατήρησης των τροφίμων σε κατάλληλες θερμοκρασίες. Οι επιθέσεις αυτές φέρεται να επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης τόσο παραγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων όσο και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, όπως σούπερ-μάρκετ και κρεοπωλεία, σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Η σημασία της ψυκτικής αλυσίδας εν μέσω κυβερνοεπιθέσεων

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία της ψυκτικής αλυσίδας. Η αδιάλειπτη διασφάλιση αυτής της αλυσίδας, από το στάδιο της παραγωγής και της μεταφοράς, μέχρι την αποθήκευση και την τελική διάθεση των προϊόντων στον καταναλωτή, θεωρείται θεμελιώδης προϋπόθεση για την ασφάλεια των τροφίμων.

Οι αναφορές για κυβερνοεπιθέσεις που επηρεάζουν τα συστήματα ψύξης των επιχειρήσεων τροφίμων αναδεικνύουν την ανάγκη για επαγρύπνηση. Αυτό αφορά τόσο τις μονάδες παραγωγής όσο και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, όπως τα σούπερ-μάρκετ και τα κρεοπωλεία, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Ευθύνες επιχειρήσεων και ρόλος του ΕΦΕΤ

Στο πλαίσιο του συστήματος ασφάλειας τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιχειρήσεις τροφίμων φέρουν την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. Αυτό περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ευαλλοίωτων τροφίμων, όπως τα κρεοπωλεία και τα σούπερ-μάρκετ.

Σε περίπτωση που υπάρξει πιθανότητα η διακοπή της ψύξης να έχει επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων, οι εν λόγω επιχειρήσεις οφείλουν να αποσύρουν άμεσα τα συγκεκριμένα προϊόντα από την αγορά. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ο ΕΦΕΤ, έχουν τη δυνατότητα να επιβλέπουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων και να συντονίζουν τη διαχείριση σχετικών περιστατικών. Επίσης, σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει τα συστήματα ψύξης και την ασφάλεια των τροφίμων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά και τον ΕΦΕΤ.

Συστάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ επικαλείται συστάσεις που έχουν εκδοθεί από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Οι συστάσεις αυτές απευθύνονται στις επιχειρήσεις και έρχονται ως απόρροια περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων που έχουν καταγραφεί και στην Ελλάδα.

Οι εν λόγω συστάσεις περιλαμβάνουν συνοπτικά οδηγίες για τις επιχειρήσεις, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των συστημάτων ψύξης και, κατ' επέκταση, την προστασία της ασφάλειας των τροφίμων από πιθανές διακοπές λόγω κυβερνοεπιθέσεων.

Στον ανακριτή οι γονείς του βρέφους στην Πάτρα

Στην Πάτρα, οι γονείς ενός βρέφους τεσσάρων μηνών οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Το βρέφος είχε βρεθεί σε ημιθανή κατάσταση, γεγονός που οδήγησε στις συγκεκριμένες ενέργειες των αρχών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι γονείς αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το βρέφος σε αυτή την κατάσταση.

Μέτρα ασφαλείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Ενόψει της επετείου του Πολυτεχνείου, ο σχεδιασμός του 2025 έχει οριστεί ως οδηγός για τα μέτρα που πρόκειται να λάβει η Ελληνική Αστυνομία. Αυτό υποδηλώνει μια προσέγγιση που βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες για τη διαχείριση της ημέρας.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων για τα μέτρα, η κυρία Δημογλίδου κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με την πιθανή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων εντός του χώρου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι απαντήσεις της αναμένονται να καθορίσουν περαιτέρω το πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων.

Εξελίξεις στην υπόθεση Οδυσσέα Δήμα

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση που αφορά τον Οδυσσέα Δήμα, καθώς κατά τη διάρκεια ερευνών στο σπίτι του εντοπίστηκαν δεκαεπτά δελτία αθλητών. Τα δελτία αυτά αποτελούν μέρος του υλικού που εξετάζεται από τις αρχές.

Εκτός από τα δελτία, βρέθηκαν επίσης και χειρόγραφες σημειώσεις. Η παρουσία αυτών των σημειώσεων αναμένεται να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki