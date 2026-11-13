Ζινεντίν Ζιντάν: Όσα δήλωσε για την ήττα από την Ιταλία και την κατάσταση του Μπαπέ

Ο Ζινεντίν Ζιντάν παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα της Γαλλίας από την Ιταλία στο Μιλάνο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο Σαν Σίρο, βρήκε νικήτρια την Ιταλία με σκορ 3-1, αποτελώντας την πρώτη ήττα για τον Γάλλο τεχνικό στον πάγκο των «τρικολόρ». Ο Ζιντάν σχολίασε την εικόνα της ομάδας του, αναλύοντας τα προβλήματα που κόστισαν, ενώ παρείχε και ενημέρωση σχετικά με την απουσία του Κιλιάν Μπαπέ λόγω τραυματισμού.

Η ανάλυση της αναμέτρησης και τα αμυντικά προβλήματα

Ο Γάλλος τεχνικός αναφέρθηκε στην πορεία του αγώνα, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του ξεκίνησε καλά και έδειξε αποτελεσματικότητα στην κατοχή της μπάλας κατά το πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο ίδιος, στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, η Γαλλία αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες εντοπίστηκαν κυρίως στον αμυντικό τομέα. Ο Ζιντάν τόνισε ότι το θάρρος δεν έλειψε από τους παίκτες του, οι οποίοι συνέχισαν να προσπαθούν και παρέμειναν ενεργά στο παιχνίδι.

Παρόλα αυτά, μετά το δεύτερο γκολ που δέχτηκε η Γαλλία, η ομάδα υποχώρησε, γεγονός που επηρέασε την συνολική της εικόνα. Ο Ζιντάν χαρακτήρισε αυτή την εξέλιξη ως «μέρος της διαδικασίας», αναγνωρίζοντας ότι τέτοιες καταστάσεις είναι μέρος της ποδοσφαιρικής εξέλιξης. Η ήττα αυτή στο Σαν Σίρο ήταν ιστορικής σημασίας για τον Ζιντάν, καθώς ήταν η πρώτη του ως προπονητής της εθνικής Γαλλίας.

Οι δηλώσεις για τους Μαλό Γκουστό και Ολίσε

Σχετικά με την απόδοση συγκεκριμένων παικτών, ο Ζιντάν υπερασπίστηκε τον Μαλό Γκουστό. Δήλωσε ρητά ότι η απόφαση να τον χρησιμοποιήσει δεν ήταν σε καμία περίπτωση ρίσκο, παρόλο που ο παίκτης υπέπεσε σε ένα φάουλ το οποίο οδήγησε στην κατακύρωση πέναλτι εις βάρος της ομάδας του. Ο Γάλλος προπονητής υπογράμμισε τη φύση του ποδοσφαίρου, αναφέροντας ότι «αυτά συμβαίνουν» κατά τη διάρκεια ενός αγώνα και ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αλλάξουν παίκτες εξαιτίας της απόδοσης σε μία μόνο αναμέτρηση.

Αναφορικά με την εικόνα του Ολίσε στον αγώνα, ο Ζιντάν σημείωσε ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να αγωνίζεται πάντα στο υψηλότερο επίπεδο για ολόκληρα 90 λεπτά. Ανέφερε ότι ο Ολίσε έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις σε προηγούμενους αγώνες, δείχνοντας τις δυνατότητές του. Τόνισε, επίσης, ότι η πτώση στην απόδοση που παρατηρήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο δεν αφορούσε αποκλειστικά τον Ολίσε, αλλά ήταν ένα φαινόμενο που επηρέασε ολόκληρη την ομάδα.

Ενημέρωση για την κατάσταση του Κιλιάν Μπαπέ

Ένα από τα κύρια θέματα της συνέντευξης τύπου ήταν η κατάσταση του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος απουσίαζε από την αναμέτρηση με την Ιταλία λόγω ενός τραυματισμού. Ο Ζιντάν παρείχε σημαντική ενημέρωση για τον αστέρα της ομάδας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος για τον επόμενο κρίσιμο αγώνα της Γαλλίας.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος τεχνικός δήλωσε: «Ελπίζω ότι θα είναι διαθέσιμος για την Τουρκία. Αυτό είναι το πλάνο μας». Εξήγησε περαιτέρω ότι η απόφαση να μην ληφθεί ρίσκο με τη συμμετοχή του Μπαπέ στην αναμέτρηση με την Ιταλία ήταν προγραμματισμένη, καθώς ο παίκτης αντιμετώπιζε ένα «μικρό πρόβλημα» τραυματισμού, το οποίο δεν επέτρεπε την πλήρη αγωνιστική του ετοιμότητα.

Η άποψη του Ζιντάν για την Ιταλία

Ο Ζιντάν σχολίασε επίσης την αντίπαλη ομάδα, την Ιταλία, αναλύοντας την απόδοσή της. Σύμφωνα με τον ίδιο, αμυντικά, η Ιταλία έκανε περίπου το ίδιο παιχνίδι με την προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση, επιδεικνύοντας μια σταθερή και εξαιρετική αμυντική λειτουργία. Αυτή η συνέπεια στην ανασταλτική τους τακτική αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά τους σημεία, όπως υπογράμμισε ο Γάλλος προπονητής.

Ωστόσο, όσον αφορά την κατοχή της μπάλας και το επιθετικό κομμάτι, ο Ζιντάν εξέφρασε την άποψη ότι η Ιταλία ήταν καλύτερη στην πρώτη τους αναμέτρηση, η οποία είχε διεξαχθεί στη Γαλλία. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε την καθαρή νίκη της Ιταλίας στο Σαν Σίρο, δηλώνοντας ότι «σήμερα κέρδισε και δεν υπάρχει τίποτα να πούμε», αποδεχόμενος το αποτέλεσμα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta