Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία παρουσίασε το εθνικό σχέδιο για τις καρδιαγγειακές νόσους

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) προχώρησε στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Νόσων, ένα σχέδιο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μία περίοδο όπου τα καρδιαγγειακά νοσήματα αναδεικνύονται ως η κυριότερη αιτία θανάτου στην Ελλάδα, μια κατάσταση που παραμένει σταθερή εδώ και τριάντα χρόνια. Η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κρίνεται επιτακτική, καθώς οι σχετικοί θάνατοι συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως πρώτη αιτία θανάτου

Για τρεις δεκαετίες, τα καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου στη χώρα μας, ένα σταθερό και ανησυχητικό δεδομένο. Αυτή η κατάσταση διατηρείται παρά τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί στον τομέα της καρδιολογίας. Η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει σημαντικά, τόσο στα διαγνωστικά μέσα όσο και στις φαρμακευτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες.

Ωστόσο, η πρόοδος αυτή δεν έχει ανατρέψει την πρωτοκαθεδρία των καρδιαγγειακών παθήσεων ως αιτία θανάτου. Συγκεκριμένα, ένας στους τρεις θανάτους που καταγράφονται στην Ελλάδα οφείλεται σε κάποια καρδιαγγειακή αιτία. Αυτό μεταφράζεται σε έναν θάνατο περίπου κάθε δώδεκα λεπτά, ένα στοιχείο που υπογραμμίζει το μέγεθος του προβλήματος και την επείγουσα ανάγκη για αποτελεσματικές παρεμβάσεις.

Η Ελλάδα ανεβαίνει σε επίπεδο κινδύνου

Μία αξιοσημείωτη τάση που καταγράφεται αφορά την αλλαγή του επιπέδου καρδιαγγειακού κινδύνου για την Ελλάδα. Μέσα σε ένα διάστημα δέκα ετών, η χώρα μας έχει ανέβει από το χαμηλό επίπεδο καρδιαγγειακού κινδύνου, στο οποίο βρισκόταν αρχικά, στο μεσαίο επίπεδο. Αυτή η μεταβολή τοποθετεί την Ελλάδα σε μία διαφορετική κατηγορία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέλιξη αυτή διαγράφει μία σαφή τάση για τον ελληνικό πληθυσμό, υποδηλώνοντας μία επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και την εμφάνιση των νοσημάτων αυτών. Η άνοδος αυτή στο επίπεδο κινδύνου καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για στοχευμένες δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο.

Το Εθνικό Σχέδιο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Αντιμέτωπη με αυτά τα δεδομένα, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει το Εθνικό Σχέδιο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση των Καρδιαγγειακών Νόσων. Η παρουσίαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα τέτοιο ολοκληρωμένο σχέδιο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και παρουσιάζεται επίσημα.

Το σχέδιο αυτό έχει ως βασικό στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση της μάστιγας των καρδιαγγειακών νοσημάτων, εστιάζοντας τόσο στην πρόληψη της εμφάνισής τους όσο και στην καλύτερη διαχείριση και θεραπεία των υφιστάμενων παθήσεων. Η ΕΚΕ επιδιώκει μέσω αυτού του σχεδίου να συμβάλει στη μείωση της θνησιμότητας και της νοσηρότητας που συνδέονται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις, προσφέροντας ένα πλαίσιο δράσης για την υγεία του πληθυσμού.

Προκλήσεις παρά την επιστημονική πρόοδο

Παρά τις σημαντικές προόδους που έχουν σημειωθεί στον τομέα της καρδιολογίας, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές. Τα σύγχρονα διαγνωστικά μέσα έχουν βελτιώσει την ικανότητα έγκαιρης ανίχνευσης των καρδιαγγειακών προβλημάτων, ενώ οι φαρμακευτικές επιλογές έχουν διευρυνθεί, προσφέροντας πιο αποτελεσματικές θεραπείες. Ωστόσο, η διαπίστωση ότι ένας στους τρεις θανάτους οφείλεται σε καρδιαγγειακή αιτία υποδεικνύει ότι απαιτούνται περαιτέρω συντονισμένες προσπάθειες.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, με την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου, επιδιώκει να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της επιστημονικής προόδου και της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο. Η στόχευση είναι να αντιστραφεί η αρνητική τάση που παρατηρείται στην Ελλάδα όσον αφορά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με αυτές τις παθήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta