ΕΟΔΥ: Αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού και γρίπης, με νέους θανάτους

Αύξηση καταγράφεται στη θετικότητα τόσο για τη γρίπη όσο και για τον κορονοϊό στην Ελλάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για το διάστημα από 2 έως 8 Νοεμβρίου. Παράλληλα, ανοδική πορεία σημειώνεται και στον αριθμό των νοσηλειών που σχετίζονται με τις δύο αυτές αναπνευστικές λοιμώξεις.

Την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι από COVID-19 και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση. Η έκθεση του ΕΟΔΥ παρέχει μια λεπτομερή εικόνα της επιδημιολογικής κατάστασης στη χώρα.

Η επιδημιολογική εικόνα του κορονοϊού

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων για τον ιό SARS-CoV-2 στην επικράτεια παρουσιάζει μια σαφή ανοδική τάση. Αυτή η αύξηση υποδηλώνει την εντονότερη κυκλοφορία του ιού στην κοινότητα κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 186 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της χώρας. Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την οποία είχαν καταγραφεί 161 εισαγωγές. Παράλληλα, μία νέα διασωλήνωση και δύο θάνατοι προστέθηκαν στον κατάλογο των σοβαρών περιστατικών και των απωλειών από τη νόσο.

Ανοδική πορεία για τη γρίπη

Ανοδική πορεία καταγράφει και η γρίπη, με τη θετικότητα στην κοινότητα, όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Sentinel ΠΦΥ), να αγγίζει το 10%. Αυτό το ποσοστό αποτελεί το επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, και σημειώνει αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την ίδια περίοδο, καταγράφηκαν 83 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία, αριθμός που είναι αυξημένος σε σύγκριση με τις 58 εισαγωγές της προηγούμενης εβδομάδας. Επιπλέον, καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που οδήγησε σε νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), καθώς και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά στοιχεία και τύποι ιών γρίπης

Από την έναρξη της επιτήρησης της γρίπης, έχουν καταγραφεί συνολικά 16 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη ανέρχεται πλέον στους τέσσερις.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, μεταξύ 593 δειγμάτων που αναλύθηκαν, ανευρέθηκαν 37 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Από αυτά, τα 36 ήταν τύπου Α και ένα ήταν τύπου Β. Από τα 33 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 20 (ποσοστό 91%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09, ενώ τρία (ποσοστό 9%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3).

Γενικές τάσεις αναπνευστικών λοιμώξεων

Όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις, αυτός κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ωστόσο παρουσιάζει μια ανοδική τάση. Αυτό υποδηλώνει μια γενικότερη αύξηση των περιστατικών με συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά της γρίπης.

Παράλληλα, ο αριθμός των κρουσμάτων Σοβαρής Οξείας Λοίμωξης Αναπνευστικού (SARI), ανεξαρτήτως παθογόνου, ανά 1.000 εισαγωγές, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, παρατηρούνται μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις στον αριθμό των εν λόγω περιστατικών.

Με πληροφορίες από: Enikos