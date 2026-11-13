Ο θάνατος του ντε Μιγκέλ και η ψυχολογική κατάσταση του Οβόνο: Ζήτησε να επικοινωνήσει με την οικογένεια

Πριν από μερικές ημέρες, η είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ, ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, προκάλεσε σοκ και θλίψη στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο 30χρονος παίκτης έφυγε από τη ζωή, όπως ανακοίνωσε η Τενερίφη το πρωί της Τρίτης (3/11). Ο θάνατός του επήλθε μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, τον οποίο υπέστη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης με την Ανδόρα.

Η τραγική σύγκρουση και ο θάνατος του ποδοσφαιριστή

Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ, επιθετικός της ισπανικής ομάδας της Τενερίφης, τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε μία αναμέτρηση εναντίον της Ανδόρας. Το περιστατικό συνέβη μετά από μία σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας, Χεσούς Οβόνο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού που τον περιέθαλψε και τη νοσηλεία του, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Τελικά, η Τενερίφη γνωστοποίησε την τραγική είδηση του θανάτου του παίκτη της.

Η ανακοίνωση του συλλόγου της Τενερίφης έγινε το πρωί της Τρίτης (3/11), επιβεβαιώνοντας την απώλεια του 30χρονου ποδοσφαιριστή. Το γεγονός αυτό βύθισε σε σοκ και θλίψη ολόκληρο το ισπανικό ποδόσφαιρο, καθώς επρόκειτο για μία απρόσμενη και τραγική εξέλιξη στα γήπεδα.

Ο Οβόνο κλεισμένος στο σπίτι του μετά το περιστατικό

Ο Χεσούς Οβόνο, ο τερματοφύλακας που ενεπλάκη στην μοιραία σύγκρουση, παραμένει περιορισμένος στο σπίτι του. Η κατάσταση αυτή είναι άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι προκάλεσε τον θάνατο του αντιπάλου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πορτιέρε βγαίνει σπάνια από την οικία του, καθώς αντιμετωπίζει τις συνέπειες του τραγικού συμβάντος.

Ο Οβόνο υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία στην Ανδόρα, υπό την επίβλεψη εξειδικευμένων ψυχολόγων και γιατρών. Σιγά σιγά, έχει αρχίσει να ανακτά κάποιες από τις δυνάμεις του, ωστόσο η ανάκτηση της κανονικής του ζωής φαίνεται να απέχει ακόμα πολύ. Η ψυχολογική του κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με τον ίδιο να μην έχει επιστρέψει ακόμη στις προπονήσεις της ομάδας του.

Η επιθυμία του Οβόνο για επικοινωνία με την οικογένεια ντε Μιγκέλ

Παρά την δική του δύσκολη κατάσταση, ο Χεσούς Οβόνο εξέφρασε την έντονη επιθυμία του να επικοινωνήσει με την οικογένεια του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο τερματοφύλακας ζήτησε από την ομάδα του, την Ανδόρα, να τον βοηθήσει να έρθει σε επαφή με τους συγγενείς του εκλιπόντος ποδοσφαιριστή, προκειμένου να τους εκφράσει τα συλλυπητήριά του. Ο ίδιος ήθελε να μοιραστεί τη θλίψη τους αυτοπροσώπως.

Συγκεκριμένα, ο Οβόνο ζήτησε από τον σύλλογό του να προσπαθήσει να κανονίσει μία συνάντηση με την οικογένεια, είτε μέσω μηνύματος, είτε τηλεφωνικής κλήσης, είτε ακόμη και μέσω ενός ταξιδιού στην πόλη του Τολέδο. Η επιθυμία του να εκφράσει τα συλλυπητήριά του ήταν άμεση, καθώς ήθελε να επικοινωνήσει με την οικογένεια ήδη από την επόμενη μέρα του ατυχήματος.

Συμβουλές και αναμονή για την επαφή

Ο τερματοφύλακας είχε μάλιστα συζητήσει με τους συγγενείς του την πιθανότητα να παραστεί στην κηδεία του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ωστόσο, οι ιθύνοντες της Ανδόρας, μαζί με άτομα από το στενό του περιβάλλον, τον συμβούλεψαν να περιμένει περισσότερο πριν προβεί σε αυτό το βήμα. Η σύσταση αυτή δόθηκε προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στην οικογένεια για το πένθος της.

Το FC Andorra επικοινώνησε με την Τενερίφη σχετικά με το αίτημα του Οβόνο. Η Τενερίφη ζήτησε λίγο περισσότερο χρόνο, ώστε να γίνει σεβαστό το πένθος της οικογένειας του Χεσούς ντε Μιγκέλ. Ο Οβόνο, ο οποίος παραμένει πολύ επηρεασμένος από το συμβάν, εξακολουθεί να συνοδεύεται από τους ψυχολόγους και τους γιατρούς του συλλόγου, και δεν έχει ακόμη επιστρέψει στις προπονήσεις.

Η επιστροφή του στις προπονήσεις δεν θα γίνει μέχρι να είναι ο ίδιος έτοιμος, καθώς η ψυχολογική του ανάκαμψη αποτελεί προτεραιότητα. Η κατάσταση του Χεσούς Οβόνο παρακολουθείται στενά από το ιατρικό και ψυχολογικό επιτελείο της ομάδας του, καθώς προσπαθεί να διαχειριστεί τις συνέπειες του τραγικού γεγονότος.

Με πληροφορίες από: Athletiko