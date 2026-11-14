Στην ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την αποτροπή επεισοδίων εστιάζει ο σχεδιασμός της Ελληνικής Αστυνομίας για τη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να κινηθούν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά, η οποία χαρακτηρίστηκε από την απουσία προβλημάτων και την επιτυχημένη διαχείριση. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και το ενδεχόμενο παρουσίας αστυνομικών εντός του πανεπιστημιακού χώρου, τονίζοντας τη συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές.

Ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. για την επέτειο

Ο αριθμός των αστυνομικών που θα συμμετάσχουν στα μέτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου αναμένεται να είναι αντίστοιχος με τον περσινό, όπως εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ. Η ίδια επισήμανε ότι τα περσινά μέτρα ήταν «αρκετά επιτυχημένα», καθώς η επέτειος κύλησε χωρίς προβλήματα. Ο βασικός στόχος της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας, καθώς και η αποτροπή τυχόν φθορών ή διαταραχών.

Η τελική διάταξη και ανάπτυξη των αστυνομικών δυνάμεων θα καθοριστεί με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, θα ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και η εκτίμηση για έκτακτα περιστατικά που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και της πορείας. Η βαρύτητα στον σχεδιασμό δίνεται στην προληπτική δράση και τη διασφάλιση της τάξης.

Προβληματισμός για πιθανά επεισόδια και φθορές

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο ενδεχόμενο μεμονωμένα άτομα ή ομάδες να επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρθηκε στην πιθανότητα τέτοια άτομα να διαταράξουν τις ειρηνικές συγκεντρώσεις και την πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Στους στόχους τους μπορεί να περιλαμβάνονται η πρόκληση φθορών σε περιουσίες ή η επίθεση σε αστυνομικές δυνάμεις, θέτοντας σε κίνδυνο και την ασφάλεια των συγκεντρωμένων.

Η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ανάλογα περιστατικά. Όπως εξήγησε, «Έχουμε δει πολλές φορές τέτοιους ανθρώπους να προσπαθούν να προκαλέσουν φθορές, να επιτίθενται στις αστυνομικές δυνάμεις ή να προσπαθούν να διαλύσουν τη συγκέντρωση και στη συνέχεια την πορεία. Γι’ αυτό ακριβώς θα βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί». Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων κρίνεται αναγκαία για την προστασία όλων των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Η συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές και την πανεπιστημιακή κοινότητα

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ρωτήθηκε αν έχει ζητηθεί από την Αστυνομία να βρίσκεται εντός του πανεπιστημιακού χώρου, με αφορμή τις αποφάσεις και τους περιορισμούς του φετινού εορτασμού. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. απάντησε ότι η Αστυνομία βρίσκεται πάντα σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με κύριο μέλημα την ασφάλεια των φοιτητών και του προσωπικού.

Η ίδια υπογράμμισε πως, εφόσον ζητηθεί οποιαδήποτε συνδρομή από τις πρυτανικές αρχές, η Ελληνική Αστυνομία θα ανταποκριθεί. «Σε περίπτωση που χρειαστεί οποιαδήποτε συνδρομή προς τις πρυτανικές αρχές, φυσικά και θα την παρέχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η παρουσία αυτή θα έχει ως μοναδικό σκοπό την ασφάλεια όσων θα συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, τονίζοντας ότι «Για κανέναν άλλο λόγο δεν βρίσκεται η Αστυνομία εκεί».

Ελπίδα για ομαλή διεξαγωγή των εορτασμών

Η κ. Δημογλίδου εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι και η φετινή επέτειος του Πολυτεχνείου θα κυλήσει χωρίς προβλήματα. Αναφέρθηκε στην προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας ότι «Πέρσι ήταν μια καλή χρονιά. Δεν είχαμε επεισόδια». Η ίδια πρόσθεσε: «Θέλω να πιστεύω ότι με τον ίδιο τρόπο θα κυλήσει και φέτος», εκφράζοντας την ελπίδα της για την ομαλή ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων και της καθιερωμένης πορείας. Ο στόχος παραμένει η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος όπου οι εκδηλώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και χωρίς εντάσεις.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki