Η ανασύνταξη της ακροδεξιάς στην Ελλάδα: Από τα θρανία στους δρόμους

Οι άνδρες με τα μαύρα μπλουζάκια έχουν βγει ξανά στους δρόμους, ενώ σβάστικες και αγκυλωτοί σταυροί έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα θρανία. Αυτή η επανεμφάνιση ακροδεξιών στοιχείων παρατηρείται έξι χρόνια μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών το 2020, που έκρινε τη Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση. Η αισιοδοξία που επικρατούσε τότε φαίνεται σήμερα να έχει υποχωρήσει, καθώς η ναζιστική προπαγάνδα επανέρχεται σε σχολικές αίθουσες και η δημόσια παρουσία συγκεκριμένων προσώπων κανονικοποιείται.

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής και η απατηλή αισιοδοξία

Το 2020, η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών ότι η Χρυσή Αυγή αποτελούσε εγκληματική οργάνωση είχε προκαλέσει συγκέντρωση περίπου 40.000 ανθρώπων κατά μήκος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οι συγκεντρωμένοι πανηγύριζαν, φωνάζοντας «οι Ναζί στη φυλακή», εκφράζοντας την ελπίδα για το τέλος του φασισμού στην Ελλάδα.

Ωστόσο, η αισιοδοξία εκείνων των ημερών μοιάζει σήμερα απατηλή. Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής δεν σήμανε το οριστικό τέλος του φαινομένου. Έξι χρόνια μετά, ακροδεξιές ομάδες επιχειρούν να ανακτήσουν την παρουσία τους στον δρόμο, με τη ναζιστική προπαγάνδα να εμφανίζεται εκ νέου σε σχολικές αίθουσες.

Η ενθάρρυνση από την αποφυλάκιση Κασιδιάρη

Ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της οικογένειας του Παύλου Φύσσα, επισημαίνει ότι τα ακροδεξιά στοιχεία φαίνεται να έχουν ενθαρρυνθεί με την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη. Ο ίδιος παρατηρεί ομοιότητες με το 2012, όταν τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής είχαν βγει στον δρόμο συντεταγμένα, αφού το κόμμα είχε εισέλθει στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, την ηγεσία αυτών των ταγμάτων είχαν τότε τα πρωτοπαλίκαρα της Χρυσής Αυγής, ορισμένα από τα οποία είχαν εκλεγεί και βουλευτές. Η αίσθηση νομιμοποίησης και ασυλίας λειτουργεί πάντοτε ενθαρρυντικά για το παρακράτος και τους εγκληματικούς μηχανισμούς του, όπως τονίζει ο δικηγόρος.

Οι ενεργές ακροδεξιές οργανώσεις και οι επιθέσεις

Μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, οι ακροδεξιές οργανώσεις υποχώρησαν προσωρινά στην αφάνεια. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με έκθεση της Αντιτρομοκρατικής, ήδη από το 2025 υπήρξαν σημάδια ότι ο χώρος ανασυντάσσεται. Η έκθεση αυτή κατονομάζει έξι βίαιες ακροδεξιές οργανώσεις που παραμένουν ενεργές στην Ελλάδα.

Ανάμεσα σε αυτές τις οργανώσεις βρίσκεται η Propatria, μέλη της οποίας μαχαίρωσαν τον περασμένο μήνα έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη βίαιη δράση και την παρουσία αυτών των ομάδων στον δημόσιο χώρο.

Κριτική στην αντιμετώπιση και προειδοποιήσεις

Ο Κώστας Παπαδάκης ασκεί κριτική στον προσανατολισμό της Αντιτρομοκρατικής, υποστηρίζοντας ότι είχε πάντα έναν μονόπλευρο προσανατολισμό προς το αριστερό άκρο του πολιτικού χάρτη. Κατά την άποψή του, η υπηρεσία βλέπει τρομοκράτες μόνο εκεί και όχι στις ακροδεξιές, ναζιστικές οργανώσεις, παρά το γεγονός ότι διακηρυγμένος στόχος τους είναι η τρομοκράτηση όσων είναι ιδεολογικά αντίθετοι σε αυτούς, ιδιαίτερα κομμουνιστών, σεξουαλικά διαφορετικών ατόμων και αλλοδαπών.

Ο δικηγόρος τονίζει ότι δεν υπήρξε μία ριζική αντιμετώπιση από νομικής πλευράς, η οποία ίσως θα απέτρεπε τα πρόσφατα μαχαιρώματα, εάν είχε προχωρήσει σε διώξεις για εγκληματική οργάνωση εναντίον της Propatria και όλων αυτών. Καταλήγοντας, παρατηρεί ότι σε αυτή τη φάση «συγκροτείται και εν πάση περιπτώσει ενισχύεται μία εγκληματική οργάνωση», με στρατολογήσεις και ομαδικές βίαιες επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι «η Πολιτεία θα έπρεπε να είχε ήδη επέμβει».

Με πληροφορίες από: Topontiki