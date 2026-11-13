Οδηγός κοιμόταν ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν αυτόνομα στον Καναδά

Μια οδηγός στον Καναδά βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο και βαθμούς ποινής στο δίπλωμά της, καθώς εντοπίστηκε να κοιμάται στο κάθισμα του οδηγού ενός αυτοκινήτου που διέθετε σύστημα αυτόνομης οδήγησης. Το περιστατικό συνέβη εν μέσω πρωινής κίνησης, στον αυτοκινητόδρομο Highway 417, ο οποίος διασχίζει την πρωτεύουσα του Καναδά, την Οτάβα. Οι αστυνομικές αρχές επενέβησαν, υπενθυμίζοντας την ανάγκη για συνεχή προσοχή από τους οδηγούς, ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές δυνατότητες του οχήματος.

Ο εντοπισμός στον αυτοκινητόδρομο

Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής, όταν το όχημα κινούνταν ανάμεσα σε άλλα αυτοκίνητα με χαμηλή ταχύτητα. Ένας αστυνομικός παρατήρησε την οδηγό να βρίσκεται με κλειστά μάτια στη θέση της, χωρίς να έχει τα χέρια της στο τιμόνι, γεγονός που κίνησε την προσοχή του.

Ο αστυνομικός πλησίασε με το περιπολικό του και κατέγραψε το συμβάν χρησιμοποιώντας την κάμερα που έφερε στη στολή του. Δεν ενεργοποίησε τη σειρήνα, ενώ εκτιμάται ότι η γυναίκα ξύπνησε όταν το ίδιο το αυτοκίνητό της την προειδοποίησε για την κίνηση που πλησίαζε. Η αντίδραση του συστήματος του οχήματος φαίνεται να ήταν καθοριστική για την αφύπνισή της.

Οι κυρώσεις για απρόσεκτη οδήγηση

Η οδηγός αναμένεται να πληρώσει πρόστιμο για απρόσεκτη οδήγηση, σύμφωνα με την ανάρτηση της αστυνομίας της Οτάβα. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 490 καναδικά δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 300 ευρώ.

Εκτός από το χρηματικό πρόστιμο, στο δίπλωμά της θα προστεθούν έξι βαθμοί ποινής. Αυτός ο αριθμός βαθμών είναι αρκετός ώστε η οδηγός να λάβει προειδοποιητική επιστολή από την αρμόδια επαρχιακή αρχή, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της παράβασης.

Η υπενθύμιση των αστυνομικών αρχών

Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, οι αστυνομικές αρχές της Οτάβα υπενθύμισαν στους οδηγούς την υποχρέωσή τους να παραμένουν πλήρως συγκεντρωμένοι στον δρόμο ανά πάσα στιγμή. Τόνισαν ότι η ανθρώπινη προσοχή είναι απαραίτητη, ακόμη και όταν ένα όχημα διαθέτει λειτουργία αυτόνομης οδήγησης.

Ο αστυνομικός Michael Fathi δήλωσε στο CBC News ότι, από όσο γνωρίζει, είναι η πρώτη φορά που η αστυνομία της Οτάβα εντοπίζει κάποιον να κοιμάται πίσω από το τιμόνι αυτοκινήτου με δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης. Η δήλωσή του αναδεικνύει την πρωτοφανή φύση του συμβάντος για την περιοχή.

Προκλήσεις και περιορισμοί της αυτόνομης οδήγησης

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στη δυτική επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, όπου πρόσφατα αρκετοί οδηγοί αποκοιμήθηκαν ενώ τα οχήματά τους βρίσκονταν εν κινήσει. Σε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα, μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρία, βρίσκονταν δύο παιδιά στα πίσω καθίσματα, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην επικινδυνότητα των πράξεων αυτών.

Θεωρητικά, τα συστήματα των αυτοκινήτων θα έπρεπε να προειδοποιούν τον οδηγό όταν εκείνος δεν αγγίζει το τιμόνι για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν μια κάμερα, τοποθετημένη κοντά στον καθρέφτη οπισθοπορείας, καταγράφει ότι έχει τα μάτια του κλειστά. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δεν είναι απόλυτα αξιόπιστες. Για παράδειγμα, η παρακολούθηση των κινήσεων των ματιών μπορεί να γίνει δυσκολότερη όταν ο οδηγός φορά γυαλιά ηλίου, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος και επιτρέποντας ενδεχομένως τέτοια περιστατικά.

Η διαρκής ανάγκη για ανθρώπινο έλεγχο

Ο αστυνομικός Michael Fathi χαρακτήρισε την αυτόνομη οδήγηση μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυνατότητα για τα σύγχρονα οχήματα. Ωστόσο, τόνισε με έμφαση ότι ο οδηγός πρέπει να διατηρεί πάντοτε τον έλεγχο του οχήματος. Όπως εξήγησε, η τεχνολογία, παρά τις προόδους της, δεν είναι αλάνθαστη.

Η παρουσία ενός ανθρώπου πίσω από το τιμόνι παραμένει κρίσιμη για την ασφάλεια, καθώς οι τεχνολογικές λύσεις, αν και εξελιγμένες, έχουν τους περιορισμούς τους. Η ευθύνη για την οδήγηση δεν μεταβιβάζεται πλήρως στο σύστημα αυτόνομης οδήγησης, αλλά παραμένει στον οδηγό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta