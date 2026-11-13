Δημοσιογράφος δέχτηκε επίθεση από σκύλο στις Μοίρες Ηρακλείου

Ένας 48χρονος δημοσιογράφος, ο Αλέξης Χριστινάκης, έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από σκύλο στο κέντρο των Μοιρών του Δήμου Φαιστού, στην Κρήτη. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα ο αθλητικογράφος να υποστεί σοβαρά τραύματα από βαθιά δαγκώματα. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για περαιτέρω παρακολούθηση.

Η επίθεση στις Μοίρες

Η τρομακτική επίθεση εκδηλώθηκε στις Μοίρες Ηρακλείου, με τον 48χρονο δημοσιογράφο να δέχεται απρόκλητα την επίθεση από έναν μεγαλόσωμο σκύλο. Ο Αλέξης Χριστινάκης, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με το μανιασμένο ζώο, το οποίο του προκάλεσε αλλεπάλληλες δαγκωματιές.

Σύμφωνα με την περιγραφή του ίδιου του δημοσιογράφου, ο σκύλος του επιτέθηκε «από του πουθενά», καθιστώντας την εμπειρία «πολύ τρομακτική». Το περιστατικό έλαβε χώρα στο κέντρο των Μοιρών, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Σοβαρά τραύματα και νοσηλεία

Ο Αλέξης Χριστινάκης υπέστη σοβαρά τραύματα από τα βαθιά δαγκώματα του σκύλου. Οι πρώτες εκτιμήσεις έδειξαν την ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση, καθώς ο δημοσιογράφος χρειάστηκε να υποβληθεί σε 27 ράμματα για την αποκατάσταση των τραυμάτων.

Αρχικά, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά και νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Εκεί παραμένει για περαιτέρω παρακολούθηση και ιατρική φροντίδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ανάρρωσή του.

Η μαρτυρία του δημοσιογράφου

Μιλώντας για την εφιαλτική στιγμή, ο Αλέξης Χριστινάκης περιέγραψε τη δυσάρεστη εμπειρία του. Τόνισε ότι η επίθεση ήταν εντελώς απρόκλητη, καθώς ο σκύλος του επιτέθηκε χωρίς καμία προειδοποίηση. Η δήλωσή του «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία. Ο σκύλος μου επιτέθηκε από του πουθενά» αποτυπώνει το σοκ και τον φόβο που βίωσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο 48χρονος αθλητικογράφος, ο οποίος είναι γνωστός στην τοπική κοινωνία, βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, δεχόμενος αλλεπάλληλες δαγκωματιές από το μανιασμένο ζώο. Η περιγραφή του αναδεικνύει τον αιφνιδιασμό και την ένταση της επίθεσης που δέχτηκε.

Η παρέμβαση των περιοίκων και οι ευχαριστίες

Σύμφωνα με την περιγραφή του Αλέξη Χριστινάκη, η άμεση παρέμβαση των περιοίκων ήταν καθοριστική για την απομάκρυνση του σκύλου. Οι κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν τον δημοσιογράφο και κατάφεραν να απομακρύνουν το αδέσποτο ζώο που του επιτίθονταν.

Ο δημοσιογράφος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όσους βρέθηκαν στο σημείο και τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μέσα από το CRETA24, ο Αλέξης Χριστινάκης θέλησε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη των κατοίκων.

Με πληροφορίες από: Newsit