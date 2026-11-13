Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρεις άνδρες, με καταγωγή από την Αίγυπτο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Μαρούσι και της αφαίρεσαν μια χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, σε κεντρικό σημείο της περιοχής, κοντά στον σταθμό του Ηλεκτρικού. Η δράση των τριών νεαρών καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, με το οπτικό υλικό να δείχνει καρέ καρέ την επίθεση σε βάρος της γυναίκας, η οποία κατέληξε στο έδαφος.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και οι συλλήψεις

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των τριών ανδρών, οι οποίοι φέρονται να είναι οι δράστες της ληστείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συλληφθέντες είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Η διερεύνηση της υπόθεσης έγινε από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, οι οποίοι αξιοποίησαν το βίντεο από τη ληστεία που βρέθηκε στα χέρια τους.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να επιτέθηκαν στην ηλικιωμένη γυναίκα με σκοπό την αρπαγή της χρυσής της αλυσίδας. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, λίγο μετά το περιστατικό που προκάλεσε ανησυχία στην τοπική κοινωνία του Αμαρουσίου.

Η επίθεση σε κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα κεντρικό σημείο στο Μαρούσι, κοντά στον σταθμό του Ηλεκτρικού. Η ηλικιωμένη γυναίκα περπατούσε στο πεζοδρόμιο, σπρώχνοντας το καρότσι με τα ψώνια της, όταν δέχθηκε την αιφνιδιαστική επίθεση. Η επιλογή του σημείου από τους δράστες φαίνεται να έγινε με γνώμονα τον αιφνιδιασμό του θύματος.

Η γυναίκα βρισκόταν σε δρόμο της περιοχής, όταν οι τρεις νεαροί την πλησίασαν. Η επίθεση εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, εκμεταλλευόμενοι οι δράστες τον αιφνιδιασμό για να αρπάξουν το κόσμημα και να διαφύγουν. Το γεγονός ότι συνέβη σε κεντρικό σημείο, κοντά σε σταθμό, υπογραμμίζει την τόλμη των δραστών.

Η στιγμή της ληστείας όπως καταγράφηκε

Το οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνει καρέ καρέ τη δράση των τριών ανδρών. Οι δράστες πλησιάζουν την ηλικιωμένη γυναίκα χωρίς να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ένας από αυτούς κινείται αιφνιδιαστικά προς το μέρος της, ανεβαίνοντας στο πεζοδρόμιο.

Ο δράστης την αρπάζει από την μπλούζα και την τραβά με δύναμη, με αποτέλεσμα το καρότσι να της φύγει από τα χέρια. Στη συνέχεια, την πιάνει από τον λαιμό και της αφαιρεί τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε. Η επίθεση ήταν γρήγορη και βίαιη, αφήνοντας τη γυναίκα στο έδαφος.

Η διαφυγή των δραστών και οι συνέπειες για το θύμα

Αμέσως μετά την αρπαγή της αλυσίδας, η γυναίκα πέφτει στο έδαφος και παραμένει πεσμένη στο πεζοδρόμιο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χτύπησε αρχικά σε ένα κολωνάκι και στη συνέχεια κατέληξε στην άσφαλτο. Η ίδια παρέμεινε πεσμένη και αβοήθητη στο οδόστρωμα για κάποιο διάστημα.

Ο δράστης απομακρύνεται τρέχοντας αμέσως μετά την επίθεση. Οι δύο συνεργοί του τον ακολουθούν και οι τρεις εγκαταλείπουν μαζί το σημείο, κινούμενοι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis