Ο 18χρονος δραπέτης συνελήφθη στην Αθήνα μετά την απόδραση από τον Πειραιά

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 18χρονου κρατούμενου, ο οποίος είχε δραπετεύσει πριν από λίγες ημέρες από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά. Ο νεαρός εντοπίστηκε και συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, έπειτα από επισταμένες έρευνες των αστυνομικών αρχών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε πάρκο στην περιοχή του Αγίου Παύλου, στο κέντρο της Αθήνας.

Εντοπίστηκε σε πάρκο του Αγίου Παύλου

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 18χρονου δραπέτη ολοκληρώθηκε με επιτυχία το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον νεαρό σε ένα πάρκο που βρίσκεται στην οδό Σάμου, στην περιοχή του Αγίου Παύλου. Το συγκεκριμένο σημείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου και πραγματοποιήθηκε η σύλληψη του. Ο 18χρονος τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση, ολοκληρώνοντας έτσι την αναζήτησή του που διήρκεσε αρκετές ημέρες.

Οι αστυνομικοί είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του νεαρού, ο οποίος είχε διαφύγει της προσοχής τους κατά τη μεταφορά του. Η παρουσία του στο πάρκο της οδού Σάμου οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψή του, φέρνοντας έτσι ένα τέλος στην περιπέτεια της απόδρασής του.

Η απόδραση από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου

Η απόδραση του 18χρονου κρατούμενου είχε σημειωθεί την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Το περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο βρίσκεται στον Πειραιά. Ο νεαρός βρισκόταν υπό κράτηση και μεταφερόταν με όχημα της Ασφάλειας, όταν κατάφερε να διαφύγει. Η διαφυγή του προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του.

Το γεγονός της απόδρασης από ένα αστυνομικό τμήμα είχε θέσει σε συναγερμό τις αρχές, οι οποίες εργάζονταν εντατικά για να τον εντοπίσουν. Η διαδικασία της μεταφοράς του από τα δικαστήρια προς το Α.Τ. Δημοτικού Θεάτρου ήταν η στιγμή που ο 18χρονος εκμεταλλεύτηκε για να αποδράσει, δημιουργώντας μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την ΕΛ.ΑΣ. στον Πειραιά.

Το χρονικό της διαφυγής

Η διαφυγή του 18χρονου έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τα δικαστήρια προς το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου. Ο νεαρός κρατούμενος μεταφερόταν με όχημα της Ασφάλειας, υπό τη συνοδεία αστυνομικού. Η στιγμή της αποβίβασης από το όχημα αποδείχθηκε καθοριστική για την απόδρασή του. Συγκεκριμένα, όταν ο αστυνομικός που τον συνόδευε άνοιξε την πόρτα του οχήματος, ο 18χρονος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία.

Αμέσως μόλις άνοιξε η πόρτα, ο νεαρός άρχισε να τρέχει, αιφνιδιάζοντας τον αστυνομικό. Παρά τις προσπάθειες, ο 18χρονος κατάφερε να διαφύγει και να χαθεί στα γύρω στενά του Πειραιά. Το περιστατικό αυτό, που συνέβη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οδήγησε σε μια άμεση και εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης από την ΕΛ.ΑΣ., η οποία διήρκεσε μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, οπότε και συνελήφθη στην Αθήνα.

Η αρχική υπόθεση ληστείας

Ο 18χρονος κρατούμενος, πριν την απόδρασή του, είχε συλληφθεί για υπόθεση ληστείας. Η αρχική του σύλληψη αφορούσε αυτή τη σοβαρή κατηγορία, για την οποία και βρισκόταν υπό κράτηση και μεταφερόταν μεταξύ των δικαστηρίων και του αστυνομικού τμήματος. Η υπόθεση ληστείας ήταν ο λόγος για τον οποίο ο νεαρός βρισκόταν στη δικαιοδοσία των αρχών, πριν από το συμβάν της διαφυγής του.

Η σύλληψή του την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, στο πάρκο της οδού Σάμου στον Άγιο Παύλο, σημαίνει ότι ο 18χρονος θα αντιμετωπίσει πλέον, εκτός από την αρχική κατηγορία της ληστείας, και τις συνέπειες της απόδρασης από την κράτηση. Οι αρχές συνεχίζουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υπόθεση, μετά την επιτυχή επανεντοπισμό και σύλληψη του δραπέτη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki