Συνελήφθησαν οι δύο από τους τρεις ληστές που επιτέθηκαν σε γυναίκα στο Μαρούσι

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε μια άγρια ληστεία η οποία σημειώθηκε στην περιοχή του Αμαρουσίου. Οι δύο συλληφθέντες αποτελούν μέρος μιας τριμελούς ομάδας δραστών, οι οποίοι επιτέθηκαν σε μια γυναίκα με σκοπό να της αποσπάσουν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της. Για την επίτευξη του σκοπού τους, οι δράστες δεν δίστασαν να ρίξουν το θύμα στο έδαφος, προκαλώντας της τραυματισμούς. Ο τρίτος συνεργός τους έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ωστόσο παραμένει ασύλληπτος, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι Αιγύπτιοι.

Η άγρια επίθεση στο Μαρούσι

Το περιστατικό που οδήγησε στις συλλήψεις εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης, στις 12 Νοεμβρίου του 2026, σε δρόμο του Αμαρουσίου. Μια ηλικιωμένη γυναίκα περπατούσε στην περιοχή, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό, όταν δέχτηκε την απρόκλητη επίθεση από τους τρεις νεαρούς άνδρες. Η επίθεση ήταν ξαφνική και βίαιη, με τους δράστες να δρουν με αποφασιστικότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας εκ των τριών δραστών πλησίασε τη γυναίκα και της τράβηξε με δύναμη την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό της. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να χάσει η γυναίκα την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος. Η βιαιότητα της επίθεσης άφησε τη γυναίκα πεσμένη και αβοήθητη, ενώ οι δράστες έσπευσαν να διαφύγουν.

Η πτώση και οι τραυματισμοί της γυναίκας

Η πτώση της ηλικιωμένης γυναίκας ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Έπεσε με δύναμη πάνω στο πεζοδρόμιο, όπου χτύπησε αρχικά σε ένα κολωνάκι. Η πρόσκρουση ήταν τόσο δυνατή που στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε και βρέθηκε στην άσφαλτο, προκαλώντας της περαιτέρω τραυματισμούς. Η γυναίκα παρέμεινε στο σημείο της επίθεσης, αδυνατώντας να σηκωθεί μόνη της.

Εκείνη τη στιγμή, περαστικοί που έγιναν μάρτυρες του σοκαριστικού συμβάντος έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν. Οι πολίτες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη γυναίκα, ενώ οι τρεις ληστές είχαν ήδη αρχίσει να τρέχουν για να απομακρυνθούν από τον τόπο του εγκλήματος.

Η ταυτότητα των δραστών και οι συλλήψεις

Οι αστυνομικές αρχές, μετά από εντατικές έρευνες, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους δύο από τους τρεις δράστες της ληστείας. Και οι δύο συλληφθέντες είναι Αιγυπτιακής καταγωγής, όπως και ο τρίτος συνεργός τους, ο οποίος παραμένει ελεύθερος. Η ταυτότητα του τρίτου ατόμου είναι γνωστή στις αρχές, κάτι που διευκολύνει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του.

Η σύλληψη των δύο δραστών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξιχνίαση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης. Οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιχείρηση και να συλληφθεί και το τρίτο άτομο που ενεπλάκη στην επίθεση κατά της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η συνέχεια των αστυνομικών ερευνών

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται από την Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης για τις πράξεις τους. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με βασικό στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τρίτου συνεργού, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης επέμβασης των αρχών και της συνεργασίας των πολιτών, οι οποίοι έσπευσαν να βοηθήσουν το θύμα. Η Αστυνομία παραμένει σε εγρήγορση για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών στην περιοχή του Αμαρουσίου και ευρύτερα.

Με πληροφορίες από: Newsit