Σοβαρό τροχαίο στο Καματερό: 36χρονη παρασύρθηκε, επτά οχήματα ενεπλάκησαν

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Καματερό, προκαλώντας τον τραυματισμό μιας 36χρονης γυναίκας και την εμπλοκή συνολικά επτά οχημάτων. Ένας 38χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να παρασύρει την πεζή γυναίκα και να συγκρουστεί διαδοχικά με άλλα έξι οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Η 36χρονη νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», ενώ ο 38χρονος οδηγός συνελήφθη και παραμένει φρουρούμενος, καθώς διερευνώνται οι συνθήκες του συμβάντος.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος και οι διαδοχικές συγκρούσεις

Το σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα στη λεωφόρο Φυλής, καθώς ο 38χρονος οδηγός κινούνταν με κατεύθυνση τη λεωφόρο Καματερού, με τελικό προορισμό την οδό Ιφιγενείας. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο όχημα, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας αλυσίδας συγκρούσεων.

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος συνεχίστηκε, οδηγώντας σε νέα σύγκρουση με ένα προπορευόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας 49χρονος άνδρας. Αμέσως μετά, το αυτοκίνητο του 38χρονου προσέκρουσε στο σταθμευμένο όχημα της 36χρονης γυναίκας, η οποία βρισκόταν εκτός αυτού.

Παρά τις διαδοχικές συγκρούσεις, το όχημα του 38χρονου δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του για μικρή απόσταση, όπου προσέκρουσε σε τρία ακόμη σταθμευμένα οχήματα. Συγκεκριμένα, ενεπλάκησαν δύο επιπλέον αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένου του οχήματος του 38χρονου, σε επτά.

Ο σοβαρός τραυματισμός της 36χρονης γυναίκας

Η 36χρονη γυναίκα βρισκόταν στο σημείο του ατυχήματος έχοντας μόλις αποβιβαστεί από το δικό της σταθμευμένο αυτοκίνητο, όταν παρασύρθηκε από το όχημα του 38χρονου οδηγού. Η παράσυρση είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της, προκαλώντας άμεση ανάγκη για ιατρική περίθαλψη.

Άμεσα μετά το συμβάν, η τραυματισμένη γυναίκα διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Εκεί, νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας της, προσφέροντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η σύλληψη και η κατάσταση του 38χρονου οδηγού

Ο 38χρονος οδηγός, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προκάλεσε την αλυσίδα των συμβάντων, υπέστη ελαφρά τραύματα κατά τη διάρκεια των διαδοχικών συγκρούσεων. Παρά τον ελαφρύ τραυματισμό του, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του αμέσως μετά το ατύχημα.

Η σύλληψη του 38χρονου πραγματοποιήθηκε με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, καθώς η πράξη του οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό της 36χρονης γυναίκας και στις εκτεταμένες υλικές ζημιές σε πολλά οχήματα. Ο οδηγός νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο, έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και η διερεύνηση της υπόθεσης.

Διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για τον οδηγό

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, από τον 38χρονο οδηγό ελήφθη δείγμα αίματος. Το δείγμα αυτό θα υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση τυχόν παραγόντων που συνέβαλαν στο συμβάν.

Οι εν λόγω εξετάσεις θα διαπιστώσουν εάν ο 38χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών κατά την ώρα της οδήγησης, ένα στοιχείο κρίσιμο για την κατανόηση των αιτιών της απώλειας ελέγχου του οχήματος. Τα αποτελέσματα αναμένονται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του ατυχήματος και να συμβάλουν στην ολοκλήρωση της έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki