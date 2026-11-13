Οδηγούσε Porsche με 115 χλμ./ώρα στους Θρακομακεδόνες ενώ παιδιά φώναζαν «μπαμπά, σταμάτα»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα βίντεο διάρκειας 57 δευτερολέπτων από τους Θρακομακεδόνες, το οποίο καταγράφει μια Porsche να αναπτύσσει ταχύτητα 115 χιλιομέτρων την ώρα. Κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης αυτής οδήγησης, δύο παιδιά ακούγονται να εκλιπαρούν τον οδηγό να σταματήσει και να κινηθεί πιο αργά, φωνάζοντας «μπαμπά, σταμάτα».

Οι καταγγελίες των κατοίκων

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από κατοίκους της περιοχής, καθώς και από άτομα του περιβάλλοντος του άνδρα που φέρεται να οδηγούσε το όχημα, τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης δεν είναι μεμονωμένα. Αναφέρουν ότι παρόμοιες εικόνες με πρωταγωνιστή τον συγκεκριμένο άνδρα αποτελούν συχνό φαινόμενο, καθώς φέρεται να αναπτύσσει συχνά μεγάλες ταχύτητες στην περιοχή.

Χαρακτηριστικά, κάτοικος της περιοχής δήλωσε: «Έχει τον τελευταίο μήνα που παίρνει τα παιδιά. Αυτός τα βγάζει βόλτα κάθε Σαββατοκύριακο που τα παίρνει. Αυτό με τα παιδιά έχουμε πάθει ένα σοκ. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Θα μου σκοτώσει τα δικά μου τα παιδιά, τα δικά σου τα παιδιά».

Η απάντηση του φερόμενου οδηγού

Ο άνδρας που φέρεται να είναι ο οδηγός του οχήματος, μιλώντας στο Live News, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι βρισκόταν πίσω από το τιμόνι της Porsche. Ισχυρίστηκε ότι προέβη απλώς στην αναδημοσίευση ενός βίντεο που του έστειλε φίλος του.

Στις δηλώσεις του, ο ίδιος ανέφερε: «Εγώ είμαι στον Κουφονήσι. Και τα παιδιά μου είναι 21 και 22. Το βιντεάκι είναι φίλου μου που μου το έστειλε και το ανέβασα. Δεν έχω καμία σχέση με το βιντεάκι».

Λεπτομέρειες για το επίμαχο βίντεο

Ο φερόμενος οδηγός πρόσθεσε ότι έχει έναν φίλο που «ασχολείται με αυτοκίνητα, έχει ακριβά αυτοκίνητα» και του είχε ζητήσει να του στέλνει «κανένα βιντεάκι», με αποτέλεσμα να του στέλνει «διάφορα αυτοκίνητα». Διευκρίνισε ότι δεν είναι το πρώτο βίντεο που έχει ανεβάσει από τον συγκεκριμένο φίλο, ενώ εκτίμησε ότι το επίμαχο βίντεο «πρέπει να είναι τουλάχιστον ενός μήνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο φίλος του διαθέτει αυτοκίνητα «της τάξης πάνω από ενός εκατομμύριου όλα αυτά τα αυτοκίνητα που έχει» και το οδήγημα που καταγράφεται στο βίντεο είναι «πολύ συμβατό με έτσι όπως οδηγεί». Επίσης, ανέφερε ότι κατά διαστήματα έχει ανεβάσει και άλλα βιντεάκια, ορισμένα εκ των οποίων περιγράφει ως «πολύ τραγικά πράγματα» με τον φίλο του και το αυτοκίνητό του, με τον ίδιο μέσα, αλλά χωρίς τα παιδιά του φίλου του. Στα βίντεο αυτά, τα παιδιά ακούγονται να ζητούν «κι άλλο, κι άλλο», θέλοντας να τρέξουν περισσότερο. Ο ίδιος κατέληξε λέγοντας ότι δεν τον ενδιαφέρει γιατί το κάνει ο φίλος του, καθώς ο ίδιος «πόσταρε το story με το αυτοκίνητο».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr