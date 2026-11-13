Προβλήματα στην έκδοση εισιτηρίων τρένων λόγω διακοπής λειτουργίας της Microsoft

Δυσλειτουργίες στην έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων για τα τρένα καταγράφηκαν πρόσφατα, με την αιτία να εντοπίζεται σε ένα ευρείας κλίμακας «μπλακ άουτ» στις υπηρεσίες της Microsoft. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε προβλήματα σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επιχειρησιακά συστήματα σε όλη την Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως τους ταξιδιώτες του σιδηροδρόμου.

Προβλήματα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Η ευρείας κλίμακας διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της Microsoft είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση προβλημάτων σε πλήθος ηλεκτρονικών υπηρεσιών και επιχειρησιακών συστημάτων εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτή η δυσλειτουργία επηρέασε διάφορους τομείς που βασίζονται στις τεχνολογικές υποδομές της εταιρείας.

Δυσκολίες στην έκδοση εισιτηρίων τρένων

Οι σημαντικότερες δυσλειτουργίες που καταγράφηκαν αφορούσαν την έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, με τον σιδηρόδρομο να είναι ο τομέας που επλήγη περισσότερο. Συγκεκριμένα, υπήρξαν αναφορές για επιβάτες οι οποίοι, ενώ είχαν λάβει τα εισιτήριά τους μέσω λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως Gmail ή Outlook, αδυνατούσαν να τα παραλάβουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Αυτό το ζήτημα δημιούργησε δυσκολίες για τους ταξιδιώτες που είχαν επιλέξει την ηλεκτρονική αγορά, καθώς δεν μπορούσαν να επιδείξουν τα απαραίτητα στοιχεία για το ταξίδι τους.

Περιορισμένες επιπτώσεις στις αεροπορικές μεταφορές

Ενώ ο σιδηρόδρομος αντιμετώπισε προβλήματα, δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχες δυσκολίες στο επιχειρησιακό σκέλος των μεταφορών γενικότερα. Στον τομέα των αεροπορικών εταιρειών, οι επιπτώσεις ήταν περιορισμένες.

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η πλειονότητα των ταξιδιωτών είχε ήδη προβεί στην έκδοση των εισιτηρίων της εκ των προτέρων ή χρησιμοποιούσε τις ειδικές εφαρμογές των αερομεταφορέων για την πρόσβαση στα στοιχεία των πτήσεων.

Οδηγίες και λύσεις από την Hellenic Train

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσλειτουργίες, πηγές της Hellenic Train εξέδωσαν συστάσεις προς τους επιβάτες. Συγκεκριμένα, συμβούλευσαν όσους προμηθεύονται ηλεκτρονικά εισιτήρια να αποθηκεύουν ή να καταγράφουν τον κωδικό κράτησης που τους δίνεται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη, ώστε να μπορούν οι επιβάτες να ταξιδέψουν κανονικά ακόμα και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους εισιτήριο λόγω τεχνικών προβλημάτων. Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού μέσω των εκδοτηρίων της εταιρείας συνέχισε να λειτουργεί χωρίς προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr