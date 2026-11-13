Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες θυμάτων που εξαπατήθηκαν από το μεγάλο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών με έδρα το Ναύπλιο. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υποδύονταν υπαλλήλους εταιρειών ηλεκτροδότησης ή λογιστές, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή από ανυποψίαστους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 18 ατόμων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από τη δράση τους υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 700.000 ευρώ.

Η δράση του κυκλώματος και οι μέθοδοι εξαπάτησης

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Με διαφορετικά κάθε φορά προσχήματα και ψευδείς ισχυρισμούς, κατάφερναν να αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Συγκεκριμένα, με το πρόσχημα ότι υπήρχε βλάβη σε σπίτια, έπειθαν ηλικιωμένους να βάλουν χρήματα και τιμαλφή αξίας σε σακούλες και δοχεία και να τα αφήσουν εκτός οικίας.

Η δράση τους εκτεινόταν από τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο του 2026, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Το πεδίο δραστηριότητας περιλάμβανε την Αργολίδα, την Κορινθία, την Αρκαδία, την Αιτωλοακαρνανία, καθώς και άλλες περιοχές της χώρας. Μόλις το θύμα τοποθετούσε τα υπάρχοντά του σε συγκεκριμένο σημείο, συνεργοί ήταν έτοιμοι να δράσουν άμεσα, πλησιάζοντας και εξαφανίζοντας τα τιμαλφή με γρήγορες κινήσεις.

Το οικονομικό όφελος και ο αριθμός των θυμάτων

Η υπόθεση αφορά συνολικά 39 απάτες, κλοπές και απόπειρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 700.000 ευρώ. Το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε με τη μορφή τριών διαφορετικών συμμοριών, καθεμία με τη δική της ξεχωριστή δράση και λεία.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η πρώτη ομάδα συνδέεται με τουλάχιστον 25 αξιόποινες πράξεις, αποκομίζοντας παράνομο όφελος ύψους 482.766 ευρώ. Η δεύτερη ομάδα φέρεται να έχει διαπράξει 11 πράξεις, με όφελος που ανέρχεται στα 210.150 ευρώ. Τέλος, η τρίτη ομάδα συνδέεται με τουλάχιστον τρεις πράξεις, από τις οποίες η λεία ξεπέρασε τις 15.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις και η δημοσιοποίηση στοιχείων

Στο πλαίσιο των ερευνών, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 18 μελών του κυκλώματος. Για τη φερόμενη εμπλοκή τους στις τρεις συμμορίες που εξαπατούσαν συστηματικά πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και οι φωτογραφίες των συλληφθέντων. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού και στην ενδεχόμενη αναγνώριση επιπλέον θυμάτων.

Αποκαλυπτικοί διάλογοι των απατεώνων με τα θύματα

Σοκαριστικές μαρτυρίες και τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των απατεώνων και των θυμάτων τους φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούσαν να πείσουν τους ηλικιωμένους να βγάλουν κοσμήματα αξίας και άλλα τιμαλφή από το σπίτο τους. Οι διάλογοι αποτυπώνουν την αγωνία στη φωνή των θυμάτων, τα οποία ακολουθούσαν κατά γράμμα τις ψευδείς οδηγίες των απατεώνων.

Σε μία χαρακτηριστική τηλεφωνική συνομιλία, ένα μέλος του κυκλώματος, υποδυόμενο τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, οδηγεί μια γυναίκα να κάνει διάφορες κινήσεις μέσα στο σπίτι της. Ο στόχος ήταν να την πείσει να βάλει τα χρυσαφικά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της. Αφού η γυναίκα τοποθετούσε τη σακούλα, απομακρυνόταν όπως της υποδεικνυόταν, επιτρέποντας στους συνεργούς να πλησιάσουν και να αρπάξουν τα τιμαλφή.

Με πληροφορίες από: Newsit