Εργατικό ατύχημα στη Φλώρινα: Δύο άνδρες καταπλακώθηκαν από σιλό, στο νοσοκομείο οι τραυματίες

Ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών, στην περιοχή Παλαίστρα της Φλώρινας. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα σιλό κατέρρευσε απροσδόκητα, με αποτέλεσμα να καταπλακωθούν δύο εργαζόμενοι που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο χώρο εργασίας τους. Άμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την παροχή βοήθειας και τον απεγκλωβισμό των τραυματιών, κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των εργαζομένων

Για τον απεγκλωβισμό του ενός εκ των δύο εργαζομένων, στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν συνολικά 24 πυροσβέστες, οι οποίοι κατέβαλαν εντατικές προσπάθειες για να απελευθερώσουν τον παγιδευμένο άνδρα από τα συντρίμμια. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και συντονισμένη, με στόχο την ταχεία και ασφαλή διάσωση του εργαζομένου από το σιλό που είχε καταρρεύσει.

Οι πυροσβεστικές δυνάμες έδρασαν μεθοδικά και επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για να φτάσουν στον εργαζόμενο και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς ο άνδρας ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του. Αυτό αποτέλεσε ένα θετικό στοιχείο μέσα στις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο του ατυχήματος.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Μετά τον επιτυχή απεγκλωβισμό του, ο ένας εργαζόμενος διεκομίσθη άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας. Εκεί, αναμένεται να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και κλινικές αξιολογήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος των τραυμάτων του και να του παρασχεθεί η ενδεδειγμένη ιατρική περίθαλψη. Το γεγονός ότι διατήνησε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια και μετά τον απεγκλωβισμό του θεωρείται σημαντικό για την πορεία της υγείας του.

Όσον αφορά τον δεύτερο εργαζόμενο που καταπλακώθηκε από το σιλό, αυτός είχε ήδη μεταφερθεί στο ίδιο νοσοκομείο πριν την ολοκλήρωση της επιχείρησης απεγκλωβισμού του συναδέλφου του. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο δεύτερος άνδρας φέρει τραύμα στο χέρι, το οποίο χρήζει ιατρικής φροντίδας. Και οι δύο άνδρες νοσηλεύονται πλέον στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, όπου λαμβάνουν την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση από το ιατρικό προσωπικό.

Διερεύνηση των αιτιών του εργατικού ατυχήματος

Μέχρι στιγμής, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό αυτό ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστά στο ευρύ κοινό. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθεί τι οδήγησε στην κατάρρευση του σιλό και στον τραυματισμό των δύο εργαζομένων. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την εφαρμογή μέτρων που θα αποτρέψουν παρόμοια συμβάντα στο μέλλον.

Τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος έχει αναλάβει επίσημα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας. Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα και τα στοιχεία που σχετίζονται με το συμβάν, συμπεριλαμβανομένων μαρτυριών και αυτοψίας στο χώρο. Στόχος είναι να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τις αιτίες της κατάρρευσης και τις ευθύνες που ενδεχομένως προκύπτουν από το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki