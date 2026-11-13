Πάτρα: Νεκρή 38χρονη στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου στην Πάτρα, όπου μια 38χρονη Ελληνίδα γυναίκα, η οποία βρισκόταν υπό κράτηση, εντοπίστηκε νεκρή. Η γυναίκα φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της, καθώς βρέθηκε απαγχονισμένη στην τουαλέτα των κρατητηρίων. Άμεσα υπήρξε κινητοποίηση των αρχών και η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο το περιστατικό είχε τραγική κατάληξη.

Το χρονικό του τραγικού συμβάντος

Το συμβάν έλαβε χώρα νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, στον χώρο κράτησης της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Αστυνομικό Μέγαρο της οδού Ερμού στην Πάτρα. Εκεί, η 38χρονη γυναίκα, η οποία κρατούνταν, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν τη γυναίκα απαγχονισμένη ενώ βρισκόταν στην τουαλέτα των κρατητηρίων. Η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών.

Άμεση κινητοποίηση και διακομιδή στο νοσοκομείο

Μετά τον εντοπισμό της 38χρονης, οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Παρά την ταχύτητα των ενεργειών, η κατάσταση της γυναίκας ήταν κρίσιμη.

Η 38χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες. Ωστόσο, παρά τις ενέργειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός της, επιβεβαιώνοντας τη τραγική κατάληξη του συμβάντος.

Οι συνθήκες του θανάτου

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή της με απαγχονισμό, ενώ βρισκόταν στον χώρο της τουαλέτας των κρατητηρίων. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πρόκειται για περιστατικό αυτοκτονίας. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός της δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί πλήρως.

Διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές

Το περιστατικό διερευνάται επισταμένως από τις αρμόδιες αρχές. Η έρευνα επικεντρώνεται στο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον εντοπισμό της 38χρονης.

Οι αρχές καλούνται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου. Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν όλα τα δεδομένα του τραγικού αυτού συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos, Ieidiseis