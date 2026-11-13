Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη: Η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε την εξαίρεση της έδρας

Ένταση επικράτησε το πρωί της Παρασκευής 13/11 στο δικαστήριο της Λάρισας, όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των Τεμπών. Αφορμή για την έντονη αντιπαράθεση στάθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο κατασχεμένο βιντεοληπτικό υλικό. Η Μαρία Καρυστιανού αντέδρασε έντονα σε αυτή την εξέλιξη, ζητώντας την εξαίρεση της έδρας.

Η απόφαση για πραγματογνωμοσύνη και οι αντιδράσεις

Η συζήτηση στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας πήρε εκρηκτικές διαστάσεις όταν ανακοινώθηκε η απόφαση για πραγματογνωμοσύνη στα βίντεο που είχαν κατασχεθεί. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε την άμεση και σφοδρή αντίδραση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία ζήτησε την εξαίρεση της έδρας, εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία της με την πορεία της διαδικασίας.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν το δικαστήριο ανακοίνωσε ότι πριν από την απόδοση των κατασχεθέντων βίντεο στους συγγενείς, θα πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ). Η κ. Καρυστιανού δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καμία εμπιστοσύνη, να εξαιρεθείτε. Πείτε μας ότι πάτε να τα μπαζώσετε όλα. Μας βασανίζετε. Ζητάω εξαίρεση».

Η αντιπαράθεση για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Η συζήτηση στην αίθουσα του δικαστηρίου στράφηκε, μεταξύ άλλων, στις ευθύνες για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτό το ζήτημα συνέβαλε στην περαιτέρω όξυνση του κλίματος, με τα μέλη του ακροατηρίου να εκφράζουν την αγανάκτησή τους.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου προειδοποίησε ότι οποιοσδήποτε από το ακροατήριο συνέχιζε να παρεμβαίνει θα απομακρυνόταν από αστυνομικούς. Ωστόσο, οι αντιδράσεις δεν σταμάτησαν, αντανακλώντας την έντονη συναισθηματική φόρτιση των παρευρισκομένων.

Η αντίδραση της Ελένης Βασάρα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ελένη Βασάρα, η οποία έχασε την κόρη της Αγάπη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, απευθύνθηκε στην έδρα με έντονο ύφος. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν αποβληθούμε εμείς, με ποιους θα δικάσετε; Δεν βγαίνω έξω, να με συλλάβετε».

Η δήλωσή της υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των συγγενών να παραμείνουν στην αίθουσα και να διεκδικήσουν απαντήσεις, παρά τις προειδοποιήσεις για απομάκρυνση. Η παρουσία της και η άρνησή της να εγκαταλείψει τη διαδικασία προσέθεσαν περαιτέρω ένταση στην ήδη φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Το αίτημα της Μαρίας Καρυστιανού και η συναισθηματική της έκρηξη

Μέσω της εκπροσώπου της, η Μαρία Καρυστιανού ζήτησε να παραδοθεί στους συγγενείς το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν ήδη παραδώσει οι δικαστικοί πραγματογνώμονες στην προηγούμενη δικαστική διαδικασία. Ωστόσο, η απόφαση του δικαστηρίου για νέα πραγματογνωμοσύνη από τη ΔΕΕ πριν την απόδοση των βίντεο, προκάλεσε την οργή της.

Παρά την παρέμβαση της προέδρου για να πέσουν οι τόνοι, η κ. Καρυστιανού συνέχισε, απευθυνόμενη στην έδρα, με μια ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωση: «Αν σας φέρουν το παιδί σας σε σακούλα, να μου πείτε μετά να ηρεμήσω».

Ένταση και μεταξύ των συνηγόρων

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο μεταξύ των συγγενών και της έδρας, αλλά επεκτάθηκε και μεταξύ των συνηγόρων που παρευρίσκονταν στην αίθουσα. Ο δικηγόρος συγγενών, Δημήτρης Σκαρίπας, και ο Βασίλης Καπερνάρος αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις.

Μεταξύ των φράσεων που ακούστηκαν ήταν οι χαρακτηρισμοί «ανόητε», «λες ανοησίες», καθώς και οι προκλήσεις «κάνε μου μήνυση» και η παροιμιώδης φράση «την ανοησία και ο Θεός τη φοβήθηκε». Αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των νομικών ενέτεινε περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα της δίκης.

Επόμενα βήματα της δικαστικής διαδικασίας

Παράλληλα με τις εντάσεις, οι συγγενείς των θυμάτων υπέβαλαν, μέσω των συνηγόρων τους, δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτή η ενέργεια αποτελεί ένα τυπικό αλλά σημαντικό βήμα στη δικαστική διαδικασία.

Το αίτημα εξαίρεσης της έδρας, το οποίο υπέβαλε η Μαρία Καρυστιανού, αναμένεται να εξεταστεί την Τρίτη (17.11.2026). Πριν από αυτή την εξέταση, θα πρέπει να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, οπότε το δικαστήριο θα συνεδριάσει εκ νέου για να λάβει την τελική του απόφαση επί του αιτήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta