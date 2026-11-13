Βλεφαροπλαστική: Πότε ο πλαστικός χειρουργός λέει «όχι»

Τα βαριά βλέφαρα, οι σακούλες, η πτώση του φρυδιού και οι ρυτίδες γύρω από τα μάτια αποτελούν συχνά αιτίες που οδηγούν τους ασθενείς στον πλαστικό χειρουργό. Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά έχουν διαφορετικές αιτίες, γεγονός που καθιστά κρίσιμη τη σωστή αξιολόγηση πριν από οποιαδήποτε επέμβαση. Ο πλαστικός χειρουργός Δρ. Χρήστος Μεγαπάνος υπογραμμίζει τη σημασία της ιατρικής ένδειξης ως βασικότερο κριτήριο, εξηγώντας γιατί ένας έμπειρος γιατρός κρίνεται και από τα «όχι» του.

Οι διαφορετικές αιτίες των προβλημάτων στα μάτια

Οι ασθενείς που απευθύνονται στον πλαστικό χειρουργό συχνά περιγράφουν την εικόνα που βλέπουν στον καθρέφτη, χωρίς να γνωρίζουν την πραγματική αιτία του προβλήματος. Ένα κουρασμένο βλέμμα, για παράδειγμα, μπορεί να οφείλεται σε περίσσεια δέρματος στην περιοχή των βλεφάρων, σε πτώση του φρυδιού ή στην εμφάνιση σακουλών κάτω από τα μάτια. Κάθε μία από αυτές τις αιτίες απαιτεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και θεραπεία.

Μια επέμβαση που δεν είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο πρόβλημα του ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει κίνδυνος ο ασθενής να παραμείνει με το ίδιο πρόβλημα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάσταση να επιδεινωθεί. Για αυτόν τον λόγο, η σωστή διάγνωση και η ιατρική ένδειξη αποτελούν το θεμέλιο για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Όταν η βλεφαροπλαστική δεν αποτελεί λύση

Παρόλο που η βλεφαροπλαστική είναι μία από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις στην περιοχή των ματιών, ο Δρ. Μεγαπάνος τονίζει ότι δεν μπορεί να αποτελέσει λύση για όλα τα αισθητικά ζητήματα. Ο ίδιος αναφέρει ότι λέει συχνά «όχι» σε ασθενείς, όταν γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη επέμβαση δεν θα λύσει το πρόβλημά τους ή ενδέχεται να το επιδεινώσει.

Η άρνηση αυτή βασίζεται στην επιστημονική γνώση και την εμπειρία του χειρουργού, ο οποίος οφείλει να προστατεύει τον ασθενή από άσκοπη ταλαιπωρία και απογοήτευση. Η προσέγγιση αυτή αναδεικνύει την υπευθυνότητα του γιατρού, ο οποίος δεν προχωρά σε επέμβαση αν δεν είναι βέβαιος για το θετικό της αποτέλεσμα.

Λόγοι άρνησης της επέμβασης

Ο Δρ. Μεγαπάνος εξηγεί ότι αρνείται την επέμβαση της βλεφαροπλαστικής σε δύο βασικές περιπτώσεις. Η πρώτη είναι όταν δεν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη για την πραγματοποίησή της. Αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασθενής δεν μπορεί να διορθωθεί αποτελεσματικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο, ή ότι η επέμβαση δεν είναι απαραίτητη από ιατρικής άποψης.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες του ασθενούς. Όταν οι επιθυμίες του ασθενούς δεν συνάδουν με το εφικτό αποτέλεσμα της βλεφαροπλαστικής, ο χειρουργός οφείλει να ενημερώσει ειλικρινά. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα αισθητικά ζητήματα στην περιοχή των ματιών που απαιτούν εντελώς διαφορετικές λύσεις από τη βλεφαροπλαστική, για τα οποία ο Δρ. Μεγαπάνος προτείνει εναλλακτικές προσεγγίσεις.

Η σημασία της ειλικρίνειας και του συμφέροντος του ασθενούς

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η βλεφαροπλαστική δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση, μια ακατάλληλη επέμβαση θα υπέβαλλε τον ασθενή σε άσκοπη ταλαιπωρία, χωρίς να επιτευχθεί το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της σωστής καθοδήγησης από τον πλαστικό χειρουργό.

Η πραγματική αξία ενός πλαστικού χειρουργού αναδεικνύεται όταν προτάσσει το συμφέρον του ασθενούς έναντι οποιασδήποτε άλλης σκέψης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ειλικρινούς επικοινωνίας, όπου ο γιατρός εξηγεί με σαφήνεια ποια τεχνική ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες του ασθενούς και ποια όχι, διασφαλίζοντας έτσι την καλύτερη δυνατή έκβαση.

Με πληροφορίες από: Topontiki