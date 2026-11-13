Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην προπονητή άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα, ο οποίος είναι αδερφός του Έλληνα Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα. Ο κ. Δήμας αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα, που αφορούν την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία αναβολικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, εντοπίστηκε ένα σημαντικό εύρημα που φέρεται να ρίχνει φως στις δραστηριότητές του.

Το εύρημα των χειρόγραφων σημειώσεων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κατά τη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα, βρέθηκε στην κατοχή του ένα σημειωματάριο. Αυτό το σημειωματάριο περιείχε χειρόγραφες σημειώσεις του πρώην προπονητή της άρσης βαρών, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Οι σημειώσεις αυτές εκτείνονται σε τρεις σελίδες και είναι όλες ιδιόχειρες.

Οι συγκεκριμένες ιδιόχειρες σημειώσεις αναγράφουν ονόματα αθλητών, οι οποίοι φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση των αναβολικών. Η αποκάλυψη αυτών των τεφτεριών, όπως χαρακτηρίστηκαν, και των τριών χειρόγραφων σελίδων που είχαν τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης τριών αθλητών, οδήγησε στην ποινική δίωξη του αδερφού του Πύρρου Δήμα.

Οι λεπτομέρειες των καταγραφών

Οι σημειώσεις που εντοπίστηκαν είναι ιδιαίτερα αναλυτικές. Κάθε σελίδα του σημειωματάριου αναλογούσε και σε έναν συγκεκριμένο αθλητή, καταγράφοντας λεπτομέρειες σχετικά με τη φερόμενη χορήγηση ουσιών. Ανάμεσα στα τρία ονόματα που αναγράφονται στις σημειώσεις, το ένα αφορά γυναίκα αθλήτρια της άρσης βαρών, γεγονός που διευρύνει το πεδίο της έρευνας.

Στις καταγραφές αυτές, ο Οδυσσέας Δήμας φέρεται να έγραφε ο ίδιος το όνομα του εκάστοτε αθλητή, την απαγορευμένη ουσία που του έδινε, καθώς και τα χρηματικά ποσά που λάμβανε από τον κάθε αθλητή για τις υπηρεσίες αυτές. Επιπλέον, φαίνεται πως κάθε αθλητής πήγαινε και έβαζε μια υπογραφή στις σημειώσεις, δηλώνοντας έτσι τη συναίνεσή του σε όλη αυτή τη διαδικασία. Στις αναγραφόμενες ουσίες περιλαμβάνεται και η ουσία «κομάντο», ενώ στις τιμές που αναφέρονται συγκαταλέγονται τα 700, 800 και 80 ευρώ.

Η σοβαρή εξέλιξη του 2024 με τον ανήλικο γιο

Μία από τις σοβαρότερες εξελίξεις που συνδέονται με την υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα χρονολογείται από το 2024. Εκείνη τη χρονιά, σε αγώνα άρσης βαρών στον οποίο συμμετείχε ο ανήλικος γιος του, ο οποίος βρισκόταν υπό την προπονητική του καθοδήγηση, εντοπίστηκε στα ούρα του αθλητή η απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη. Το περιστατικό αυτό είχε άμεσες συνέπειες για τον προπονητή.

Για την υπόθεση αυτή, επιβλήθηκε στον Οδυσσέα Δήμα ποινή αποκλεισμού διάρκειας 12 ετών από κάθε προπονητική δραστηριότητα. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των κατηγοριών και των ευρημάτων που σχετίζονται με τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές, ειδικά όταν πρόκειται για ανήλικους.

Η παρέμβαση του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ

Ο διοικητής του Εθνικού Οργανισμού για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), Γρηγόρης Λέων, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα και την υπόθεση των αναβολικών, αναφερόμενος και στην περίπτωση του 2024. Ο κ. Λέων επιβεβαίωσε ότι το 2024, ο ΕΟΚΑΝ εντόπισε ανήλικο αθλητή θετικό στη συγκεκριμένη ουσία, κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με τον διοικητή του ΕΟΚΑΝ, επιβλήθηκε η προβλεπόμενη ποινή, η οποία, λόγω της ηλικίας του αθλητή και σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν έπρεπε να ανακοινωθεί δημόσια. Ο κ. Λέων τόνισε ότι ο οργανισμός έχει αλλάξει προσέγγιση, καθώς στο παρελθόν η διαδικασία θα σταματούσε σε αυτό το σημείο. Αντίθετα, ο ΕΟΚΑΝ πλέον επιδιώκει να βρίσκει κάθε φορά την πηγή και τη διαδρομή των απαγορευμένων ουσιών, κάτι που ακολούθησε και στην παρούσα υπόθεση. Μέσω αυτής της διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι οι ουσίες είχαν χορηγηθεί από τον προπονητή και πατέρα του ανήλικου αθλητή, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινής 12 ετών, για την οποία ασκήθηκε προσφυγή.

Με πληροφορίες από: Newsit