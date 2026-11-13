Η Μαρία Καρυστιανού στη Λάρισα: Η δικαιοσύνη απουσιάζει όταν υπόλογοι είναι οι πολιτικοί

Στη Λάρισα, όπου διεξάγεται η δίκη για την υπόθεση των χαμένων βίντεο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, βρέθηκε σήμερα, Παρασκευή (13.11.26), η Μαρία Καρυστιανού. Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», σε δήλωσή της, εξέφρασε τις χαμηλές της προσδοκίες αναφορικά με την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών για την τραγωδία των Τεμπών. Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμεία κριτική για τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος αμέσως μετά τη σύγκρουση, την παράλειψη τοξικολογικών εξετάσεων, αλλά και την καθυστέρηση ενσωμάτωσης του βιντεοληπτικού υλικού στη δικογραφία.

Η δίκη για τα χαμένα βίντεο και η διακοπή της

Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε αρχικά στη δίκη των χαμένων βίντεο, υπενθυμίζοντας ότι όταν είχε ξεκινήσει, είχαν γίνει μάλιστα και πολλές δικάσιμοι. Αυτές οι δικάσιμοι εξελίσσονταν κανονικά, μέχρι που ξαφνικά βρέθηκε βιντεοληπτικό υλικό.

Το υλικό αυτό ήταν πρωτογενές και αυτούσιο, όπως τόνισε η ίδια. Αμέσως μετά την εύρεσή του, η δίκη διακόπηκε με αίτημα της έδρας, η οποία δήλωσε κωλύματα και ανικανότητα να συνεχίσει. Το αποτέλεσμα αυτής της διακοπής ήταν να μην έχουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό, γεγονός που, όπως σημείωσε, όλοι κατανοούν τη σημασία του.

Κριτική για τους χειρισμούς στον τόπο του δυστυχήματος

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δήλωσε ότι δυστυχώς συνεχίζει να προσέρχεται στα δικαστήρια κρατώντας χαμηλές προσδοκίες για την ανεύρεση της αλήθειας και την απόδοση των ευθυνών εκεί που πρέπει. Περιέγραψε μια χώρα στην οποία, δύο ώρες μετά το έγκλημα, σκαπτικά μηχανήματα αναμόχλευαν το χώμα μαζί με τα υπολείμματα των ανθρώπων και τα πετούσαν δεξιά και αριστερά.

Την επόμενη μέρα του δυστυχήματος, στο πεδίο βρέθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία πετούσε λουλούδια. Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Μεταφορών βόλταραν ελεύθερα στον χώρο, όπως ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Παραλείψεις στις τοξικολογικές εξετάσεις και το βιντεοληπτικό υλικό

Η Μαρία Καρυστιανού συνέχισε την κριτική της, αναφέροντας ότι ζούμε σε μια χώρα όπου οι ιατροδικαστές αρνήθηκαν να κάνουν τα προβλεπόμενα και αυτά που ορίζουν τα πρωτόκολλα. Συγκεκριμένα, αρνήθηκαν να διενεργήσουν τις τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα έδειχναν από ποια ουσία κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι ο ίδιος ο ανακριτής διέταξε και κατέσχεσε το βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο, αυτό το υλικό δεν ενσωματώθηκε στη δικογραφία παρά ενάμιση χρόνο μετά. Η ενσωμάτωση έγινε μόνο μετά από μήνυσή της, για αυτή και για άλλες παραβατικές πράξεις του ανακριτή.

Η απουσία δικαιοσύνης όταν εμπλέκονται πολιτικοί

Η Μαρία Καρυστιανού κατέληξε στη δήλωσή της υπογραμμίζοντας ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, στην οποία η δικαιοσύνη απουσιάζει όταν υπόλογοι είναι οι πολιτικοί. Εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσουμε σε μια αλλιώτικη χώρα.

Η ελπίδα της αφορά μια χώρα με μια πραγματική, ανεξάρτητη δικαιοσύνη και με μία αίσθηση των πολιτών ότι όποιος χρειαστεί να λογοδοτήσει θα το κάνει. Αυτό, όπως τόνισε, θα συμβεί διότι οι νόμοι θα αντιμετωπίζουν όλους τους πολίτες με τον ίδιο τρόπο.

Με πληροφορίες από: Newsit