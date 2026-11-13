Ανάκληση γυάλινων καλαμακιών Hello Kitty από τον ΕΦΕΤ: Κίνδυνος για την υγεία

Σε ανάκληση προϊόντος που αφορά γυάλινα καλαμάκια με σχέδια Hello Kitty προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο που διαπίστωσε σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Το συγκεκριμένο προϊόν, με την εμπορική ονομασία «Hello Kitty and Friends Straws & Brush Set 4Pcs», διακινείται στην Ελλάδα από την επιχείρηση LPP Greece, γνωστή με τον διακριτικό τίτλο «Sinsay». Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς βρέθηκε ότι συστατικά από τα διακοσμητικά σχέδια των καλαμακιών μεταφέρονται στα τρόφιμα με τα οποία έρχονται σε επαφή, προκαλώντας αλλοίωση και δυνητικό κίνδυνο.

Η ανακοίνωση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την ανάκληση την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, καλώντας τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το προϊόν να μην το χρησιμοποιήσουν. Το ανακαλούμενο σετ περιλαμβάνει τέσσερα γυάλινα καλαμάκια μαζί με ένα βουρτσάκι καθαρισμού και φέρει την εμπορική ονομασία «Hello Kitty and Friends Straws & Brush Set 4Pcs».

Ο αριθμός παρτίδας του προϊόντος που εντοπίστηκε ως μη κανονικό είναι 418GV-MLC-ONE. Τα καλαμάκια εισάγονται στην Ελλάδα από την Πολωνία και η διακίνησή τους γίνεται από την εταιρεία LPP Greece, η οποία λειτουργεί τα καταστήματα Sinsay.

Πώς ξεκίνησε ο έλεγχος του ΕΦΕΤ

Η διαδικασία ελέγχου ξεκίνησε έπειτα από αναφορά καταναλωτή, την οποία διερεύνησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΕΦΕΤ. Στο πλαίσιο αυτής της διερεύνησης, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία του προϊόντος. Το δείγμα των γυάλινων καλαμακιών με την παρτίδα 418GV-MLC-ONE υποβλήθηκε σε λεπτομερή εξέταση.

Την εξέταση ανέλαβε το Β’ Τμήμα της Β’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών του Γενικού Χημείου του Κράτους, και βρέθηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Το πλήρες όνομα της επιχείρησης που διακινεί το προϊόν στην Ελλάδα είναι «LPP GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο ‘Sinsay’.

Οι διαπιστώσεις των εργαστηριακών ελέγχων

Οι εργαστηριακοί έλεγχοι αποκάλυψαν ότι, κατά την επαφή των καλαμακιών με τρόφιμα υπό συνθήκες που αντιστοιχούν στην προβλεπόμενη χρήση τους, παρατηρείται εκτεταμένη αλλοίωση των διακοσμητικών σχεδίων που βρίσκονται στην εξωτερική τους επιφάνεια. Αυτή η αλλοίωση οφείλεται στη διαλυτοποίηση των συστατικών των σχεδίων και τη μεταφορά τους στο τρόφιμο.

Ο ΕΦΕΤ επισημαίνει ότι η μεταφορά αυτών των συστατικών μπορεί να επιφέρει απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση του τροφίμου, καθώς και αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η διαδικασία δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, γεγονός που καθιστά το προϊόν μη συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1935/2004, άρθρο 3 παρ. 1, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άμεση απομάκρυνση και οδηγίες προς τους καταναλωτές

Ανταποκρινόμενη στην κατάσταση, η εταιρεία LPP Greece, με τον διακριτικό τίτλο Sinsay, έχει ήδη προβεί σε άμεση απομάκρυνση του συγκεκριμένου προϊόντος από όλα τα καταστήματά της. Αυτή η ενέργεια αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών και στην αποτροπή περαιτέρω διακίνησης των μη κανονικών καλαμακιών.

Ο ΕΦΕΤ καλεί όλους τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το σετ γυάλινων καλαμακιών «Hello Kitty and Friends Straws & Brush Set 4Pcs» με αριθμό παρτίδας 418GV-MLC-ONE να μην το χρησιμοποιήσουν. Η οδηγία αυτή είναι κρίσιμη για την αποφυγή οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου για την υγεία τους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit