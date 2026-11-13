Κορυφαίοι Αμερικανοί ερευνητές συνιστούν ελληνικό γιαούρτι για πρωινό

Κορυφαίοι ειδικοί διατροφής από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη της διατροφής, αναδεικνύουν ένα ελληνικό τρόφιμο ως ιδανική επιλογή για το πρωινό γεύμα. Πρόκειται για το γιαούρτι, το οποίο επανέρχεται συχνά στις προτιμήσεις τους, όπως περιγράφουν οι ίδιοι σε ρεπορτάζ που αφορά το καθημερινό τους μενού. Το στραγγιστό γιαούρτι, γνωστό στις ΗΠΑ ως «ελληνικό», ξεχωρίζει για την πλούσια διατροφική του αξία και τα οφέλη που προσφέρει στον οργανισμό.

Η διατροφική αξία του ελληνικού γιαουρτιού

Οι ειδικοί προτιμούν το γιαούρτι λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα, συστατικά απαραίτητα για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Επιπλέον, περιέχει προβιοτικά, τα οποία είναι γνωστό ότι ωφελούν σημαντικά την υγεία του εντέρου, συμβάλλοντας στην ισορροπία του μικροβιώματος.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το στραγγιστό γιαούρτι κυκλοφορεί ευρέως ως «ελληνικό γιαούρτι» (Greek yogurt). Χαρακτηρίζεται από την πιο πηχτή υφή του και την αυξημένη περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη σε σύγκριση με το απλό γιαούρτι, καθιστώντας το μια θρεπτική και χορταστική επιλογή για το ξεκίνημα της ημέρας.

Οι επιλογές του καθηγητή Walter Willett

Ένας από τους κορυφαίους ειδικούς που συνιστούν το ελληνικό γιαούρτι είναι ο Walter Willett, καθηγητής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ. Ο καθηγητής Willett ξεκινά την ημέρα του με ένα θρεπτικό και ισορροπημένο πρωινό, το οποίο περιλαμβάνει ένα μπολ βρώμης.

Στη βρώμη του, ο Walter Willett προσθέτει ένα φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Τις περισσότερες ημέρες, επιλέγει μύρτιλα, εξηγώντας ότι μελέτες έχουν δείξει σύνδεση αυτών των φρούτων με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον.

Το πρωινό του γαστρεντερολόγου Chris Damman

Ο Chris Damman, γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και ειδικός στο μικροβίωμα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύνθεση του πρωινού του. Φροντίζει το πρώτο γεύμα της ημέρας να περιέχει φυτικές ίνες, ζυμωμένα τρόφιμα, «καλά» λιπαρά και πολυφαινόλες, στοιχεία κρίσιμα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και όχι μόνο.

Οι επιλογές του Chris Damman για πρωινό ποικίλλουν. Κάποιες ημέρες, προτιμά βρώμη με ξηρούς καρπούς, γάλα, μούρα και λίγη μαύρη σοκολάτα. Άλλες φορές, επιλέγει ελληνικό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών, το οποίο συνδυάζει με γκρανόλα, ξηρούς καρπούς και φρέσκα φρούτα, δημιουργώντας ένα πλήρες και γευστικό γεύμα.

Η καθημερινή συνήθεια του Eric Topol

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Eric Topol, συγγραφέας του βιβλίου «Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity», το οποίο εστιάζει στη μακροζωία. Ο Topol ξεκινά την ημέρα του με ένα μεγάλο φλιτζάνι σκέτο καφέ, μια συνήθεια που προηγείται του πρωινού γεύματος.

Αμέσως μετά τον καφέ, ο Eric Topol απολαμβάνει ένα μπολ με άπαχο γιαούρτι. Σε αυτό προσθέτει βατόμουρα ή φράουλες, καθώς και γκρανόλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ο ίδιος δηλώνει χαρακτηριστικά: «Ανυπομονώ γι’ αυτό κάθε μέρα», υπογραμμίζοντας την απόλαυση που του προσφέρει αυτή η καθημερινή του επιλογή.

Τα μυστικά ενός υγιεινού πρωινού

Οι συνδυασμοί πρωινού που επιλέγουν οι παραπάνω ειδικοί αναδεικνύουν τα βασικά συστατικά ενός υγιεινού ξεκινήματος της ημέρας. Τα τρία μπολ που περιγράφονται συνδυάζουν αποτελεσματικά την πρωτεΐνη από το γιαούρτι, τις φυτικές ίνες από τη βρώμη και τα φρούτα, καθώς και τα «καλά» λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς, προσφέροντας πληρότητα και ενέργεια.

Όπως προκύπτει από τις προτιμήσεις των κορυφαίων αυτών ερευνητών, ένα υγιεινό πρωινό δεν απαιτεί τη χρήση εξεζητημένων υλικών. Αρκούν λίγα, απλά τρόφιμα, τα οποία, όταν συνδυάζονται σωστά, μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στις γευστικές προτιμήσεις του καθενός, εξασφαλίζοντας ένα θρεπτικό και ευεργετικό γεύμα.

Με πληροφορίες από: Topontiki