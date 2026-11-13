Εργαζόμενες απολύθηκαν για προσβλητικά σχόλια σε ομάδα WhatsApp και δικαιώθηκαν δικαστικά στην Ισπανία

Επτά εργαζόμενες σε σχολή οδηγών στην Ισπανία απολύθηκαν αφού διαπιστώθηκε ότι αντάλλασσαν προσβλητικά σχόλια για τον εργοδότη τους σε ιδιωτική ομάδα επικοινωνίας στο WhatsApp. Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2021, έφτασε στη δικαιοσύνη, με τις εργαζόμενες να προσφεύγουν κατά των απολύσεών τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων έκρινε τελικά ότι οι απολύσεις ήταν άδικες, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιωτικό χαρακτήρα των συνομιλιών και τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενό τους περιήλθε στην κατοχή της επιχείρησης.

Οι διαφωνίες και η δημιουργία της ομάδας στο WhatsApp

Η αρχή της διαμάχης εντοπίζεται στα τέλη του 2021, όταν προέκυψαν σοβαρές διαφωνίες ανάμεσα στις εργαζόμενες και την επιχείρηση της σχολής οδηγών. Οι διαφωνίες αφορούσαν κυρίως το εργασιακό ημερολόγιο, τις αργίες, καθώς και τη χορήγηση των αδειών. Οι υπάλληλοι υποστήριζαν ότι, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας που ίσχυε για τις σχολές οδηγών, η 24η και η 31η Δεκεμβρίου έπρεπε να θεωρούνται μη εργάσιμες ημέρες.

Στο πλαίσιο αυτών των διαφωνιών και της γενικότερης δυσαρέσκειας, δημιουργήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2021 μια κλειστή ομάδα στο WhatsApp. Σε αυτή την ομάδα συμμετείχαν αποκλειστικά εργαζόμενες της επιχείρησης, όπου συζητούσαν μεταξύ τους για τον εργοδότη και εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για τη συμπεριφορά του. Οι συνομιλίες αυτές περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που αφορούσαν τον ίδιο τον εργοδότη, τη σύντροφό του, αλλά και άλλες συναδέλφους τους.

Η αποκάλυψη των μηνυμάτων και οι απολύσεις

Η κατάσταση πήρε μια απρόβλεπτη τροπή όταν μία από τις συμμετέχουσες στην κλειστή ομάδα του WhatsApp αποφάσισε να παραδώσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων στον εργοδότη. Η αποκάλυψη αυτή οδήγησε την επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τις συνομιλίες ως βάση για την επιβολή πειθαρχικής ποινής στις εμπλεκόμενες εργαζόμενες. Ως αποτέλεσμα, τον Ιανουάριο του 2022, επτά εργαζόμενες απολύθηκαν από τη σχολή οδηγών.

Οι απολύσεις αυτές προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των εργαζομένων, οι οποίες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας την ακύρωση των απολύσεων και τη δικαίωσή τους. Η υπόθεση αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς δικαστικής εξέτασης, εγείροντας ζητήματα σχετικά με το απόρρητο των ιδιωτικών επικοινωνιών στον εργασιακό χώρο.

Η πρώτη δικαστική απόφαση στην Πάλμα

Η δικαστική διαμάχη ξεκίνησε στο Πρωτοδικείο Εργατικών Διαφορών της Πάλμα. Με απόφαση που εκδόθηκε στις 13 Ιουνίου 2023, το δικαστήριο έκρινε ότι οι απολύσεις των επτά εργαζομένων ήταν άδικες, χαρακτηρίζοντάς τες ως «improcedentes». Το δικαστήριο έλαβε σοβαρά υπόψη του το πλαίσιο μέσα στο οποίο είχαν λάβει χώρα οι επίμαχες συνομιλίες.

Στο σκεπτικό της απόφασης, επισημάνθηκε ότι επρόκειτο για μια κλειστή ομάδα στο WhatsApp, στην οποία ο εργοδότης δεν συμμετείπε. Επιπλέον, κρίθηκε ότι οι συνομιλίες αυτές δεν προορίζονταν για τον εργοδότη, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κρίση του δικαστηρίου για τον άδικο χαρακτήρα των απολύσεων.

Η τελική δικαίωση από το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων

Η επιχείρηση, μη αποδεχόμενη την πρωτόδικη απόφαση, άσκησε έφεση. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων (TSJ Baleares), με την απόφαση 198/2024 που εκδόθηκε στις 23 Απριλίου 2024, επιβεβαίωσε πλήρως τον άδικο χαρακτήρα των απολύσεων. Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα σε συγκεκριμένα σημεία της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, τονίστηκε ο ιδιωτικός χαρακτήρας των συνομιλιών και το γεγονός ότι αυτές δεν προορίζονταν για τον εργοδότη. Παράλληλα, το δικαστήριο εξέτασε ενδελεχώς τον τρόπο με τον οποίο αποκαλύφθηκε το περιεχόμενο των μηνυμάτων, καθώς και τις συνέπειες που είχε η χρήση των εν λόγω μηνυμάτων από την επιχείρηση για την επιβολή των απολύσεων. Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τα εργασιακά δικαιώματα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Το ζήτημα του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων

Στο σκεπτικό της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των Βαλεαρίδων τέθηκε με έμφαση το ζήτημα της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι δικαστές υπογράμμισαν την εύλογη προσδοκία ιδιωτικότητας που είχαν οι συμμετέχουσες στην κλειστή ομάδα του WhatsApp, καθώς και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι η αποκάλυψη των μηνυμάτων από μία μόνο συμμετέχουσα στην ομάδα δεν σήμαινε ότι η επιχείρηση μπορούσε αυτομάτως και νομίμως να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό τους ως βάση για την επιβολή πειθαρχικών ποινών ή απολύσεων. Αυτό ενισχύει την προστασία των εργαζομένων σε σχέση με τις ιδιωτικές τους επικοινωνίες, ακόμα και όταν αυτές αφορούν τον εργασιακό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta