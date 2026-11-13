Ποινική δίωξη για κακούργημα σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος ασκήθηκε σήμερα, 13 Νοεμβρίου, σε βάρος του Οδυσσέα Δήμα, αδελφού του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα. Η δίωξη αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί ντόπινγκ, με τον κ. Δήμα να έχει συλληφθεί και να έχει παραπεμφθεί σε ανακριτή για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Οι κατηγορίες σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών.

Οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά του Οδυσσέα Δήμα για την υπόθεση ντόπινγκ, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες σε δύο διαφορετικούς βαθμούς. Συγκεκριμένα, η σοβαρότερη κατηγορία αφορά κακούργημα, που σχετίζεται με την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών. Αυτές οι ουσίες έχουν ως σκοπό την ενίσχυση ή τη συγκάλυψη της αγωνιστικής απόδοσης των αθλητών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, η πράξη αυτή φέρεται να τελέστηκε κατ’ επάγγελμα, με σαφή στόχο το οικονομικό όφελος. Παράλληλα με την κατηγορία του κακουργήματος, ο Οδυσσέας Δήμας διώκεται και σε βαθμό πλημμελήματος. Η κατηγορία αυτή αφορά την παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων, ένα ζήτημα που προσθέτει επιπλέον βαρύτητα στην υπόθεση που έχει προκύψει.

Η σύλληψη και η εκτεταμένη έρευνα των αρχών

Η σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στις 13 Νοεμβρίου, και αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας πολύμηνης και ενδελεχούς έρευνας. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν ενεργά τρεις σημαντικοί φορείς: η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Η συνεργασία αυτών των αρχών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η υπόθεση από την πρώτη στιγμή.

Οι αρχές, κατά τη διάρκεια της πολύμηνης αυτής έρευνας, συνέλεξαν πλήθος στοιχείων και πληροφοριών που οδήγησαν στην άσκηση της ποινικής δίωξης. Η διαδικασία αυτή δείχνει την προσήλωση στην αντιμετώπιση φαινομένων που αλλοιώνουν τον υγιή αθλητισμό και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών. Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στο στάδιο της ανάκρισης, όπου θα εξεταστούν όλα τα δεδομένα.

Η φερόμενη δράση του ως προπονητής άρσης βαρών

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση προσδίδει η φερόμενη αξιοποίηση της ιδιότητας του Οδυσσέα Δήμα ως προπονητή άρσης βαρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι αρχές, ο 58χρονος φέρεται να χορηγούσε απαγορευμένα σκευάσματα σε αθλητές, με τη δράση αυτή να τοποθετείται χρονικά από τον Απρίλιο του 2024. Αυτή η πτυχή της υπόθεσης εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ηθική και επαγγελματική δεοντολογία στον χώρο του αθλητισμού.

Επιπλέον, η υπόθεση αποκτά ακόμα πιο σοβαρές διαστάσεις λόγω του γεγονότος ότι ο Οδυσσέας Δήμας φέρεται να χορηγούσε αναβολικά ακόμα και στον ανήλικο γιο του. Ο ανήλικος αθλητής βρέθηκε θετικός σε ουσία που περιλαμβάνεται στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντι-Ντόπινγκ (WADA) κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την έκταση και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος.

Τα ευρήματα από την αστυνομική έρευνα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο της υπόθεσης ντόπινγκ, κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός παράνομων ουσιών και άλλων στοιχείων. Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 871 τεμάχια, τα οποία περιλάμβαναν δισκία και αμπούλες. Αυτά τα ευρήματα χαρακτηρίστηκαν ως παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ, επιβεβαιώνοντας τις κατηγορίες για παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Πέρα από τις απαγορευμένες ουσίες, η έρευνα οδήγησε και στην κατάσχεση άλλων σημαντικών τεκμηρίων. Ανάμεσα σε αυτά ήταν 17 δελτία αθλητών, τα οποία ενδέχεται να προσφέρουν περαιτέρω πληροφορίες για τη δράση του κατηγορούμενου. Επίσης, βρέθηκαν ιδιόχειρες σημειώσεις, μια συσκευή τηλεφώνου, καθώς και το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, στοιχεία που αναμένεται να αξιολογηθούν από τις δικαστικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta