Ο καρκίνος του προστάτη: 7.500 νέες περιπτώσεις και 2.000 θάνατοι ετησίως στην Ελλάδα

Ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία, γνωστός ως Movember, με το μουστάκι να αποτελεί το χαρακτηριστικό του σήμα. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, αναδεικνύεται η ζωτική σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη, μιας από τις συχνότερες κακοήθειες στον ανδρικό πληθυσμό. Στην Ελλάδα, η νόσος κατατάσσεται στην πρώτη θέση μεταξύ των καρκίνων στους άνδρες, με περίπου 7.500 νέες περιπτώσεις και 2.000 θανάτους να καταγράφονται ετησίως.

Ο Νοέμβριος μήνας ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία

Η διεθνής καθιέρωση του Νοεμβρίου ως μήνα ευαισθητοποίησης για την ανδρική υγεία, γνωστού ως Movember, έχει ως κύριο στόχο την ενημέρωση του κοινού για ζητήματα που αφορούν τους άνδρες. Η εκστρατεία αυτή, με το μουστάκι ως αναγνωρίσιμο σύμβολο, επιδιώκει να υπογραμμίσει την κρίσιμη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον επιστημονικό τομέα, η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού δημιουργεί νέες και ανησυχητικές προκλήσεις για την αντιμετώπιση της νόσου τα επόμενα χρόνια. Ο καρκίνος του προστάτη παραμένει μια από τις πλέον συχνές κακοήθειες που πλήττουν τον ανδρικό πληθυσμό παγκοσμίως.

Η παγκόσμια και ευρωπαϊκή εικόνα του καρκίνου του προστάτη

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου Καρκίνου (GLOBOCAN, 2024), τα οποία προέρχονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ο καρκίνος του προστάτη αναδεικνύεται ως ο τέταρτος συχνότερος τύπος καρκίνου παγκοσμίως. Ειδικότερα στους άνδρες, κατέχει τη δεύτερη θέση σε συχνότητα εμφάνισης. Ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, MD, Ιωάννης Κακουλίδης, από τη Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Επιδημιολογικής Επιτήρησης του ΕΟΔΥ, αναφέρει ότι καταγράφονται περίπου 1.500.000 νέες περιπτώσεις και 420.000 θάνατοι ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στους άνδρες. Στα κράτη μέλη της Ε.Ε. διαγιγνώσκονται περίπου 320.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο, ενώ οι θάνατοι που σχετίζονται με τη νόσο ανέρχονται σε περίπου 80.000 ετησίως.

Η κατάσταση στην Ελλάδα και οι μελλοντικές προκλήσεις

Στην Ελλάδα, η κατάσταση παραμένει ανάλογη με την ευρωπαϊκή εικόνα, καθώς ο καρκίνος του προστάτη κατατάσσεται επίσης στην πρώτη θέση μεταξύ των καρκίνων που προσβάλλουν τους άνδρες. Κάθε χρόνο, καταγράφονται περίπου 7.500 νέες περιπτώσεις της νόσου, ενώ περίπου 2.000 άνδρες χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της.

Οι μελέτες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τον Καρκίνο (ECIS) εκτιμούν ότι οι μελλοντικές προκλήσεις θα είναι σημαντικές. Λόγω της συνεχούς γήρανσης του πληθυσμού, προβλέπεται ότι έως το έτος 2040, οι νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη στην Ευρώπη θα αυξηθούν κατά 23%. Παράλληλα, οι θάνατοι από τη νόσο αναμένεται να αυξηθούν κατά 43%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση της θνησιμότητας από καρκίνο που οφείλεται στη γήρανση του πληθυσμού.

Παράγοντες κινδύνου και ηλικιακή κατανομή της νόσου

Η δια βίου πιθανότητα εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη στους άνδρες υπολογίζεται σε 12-13%, γεγονός που σημαίνει ότι περίπου ένας στους οκτώ άνδρες θα νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η νόσος θεωρείται κυρίως πάθηση της μεγαλύτερης ηλικίας, με τη συχνότερη εμφάνισή της να παρατηρείται μετά τα 65 έτη.

Ωστόσο, πρόσφατες επιδημιολογικές μελέτες υποδεικνύουν μια ανησυχητική τάση αύξησης των περιστατικών και σε νεότερους άνδρες, ακόμα και κάτω των 56 ετών. Αυτή η μορφή της νόσου αναφέρεται ως καρκίνος του προστάτη πρώιμης έναρξης. Η αυξημένη διενέργεια εξετάσεων, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού και οι βελτιωμένες διαγνωστικές πρακτικές ενδέχεται να εξηγούν εν μέρει αυτή την τάση.

Η εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη είναι πολυπαραγοντική και σχετίζεται με έναν συνδυασμό δημογραφικών, κληρονομικών, γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου είναι η ηλικία, καθώς η συχνότητα της νόσου αυξάνεται σημαντικά μετά τα 50 έτη. Επιπλέον, το οικογενειακό ιστορικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο: άνδρες που έχουν πατέρα ή αδελφό που νόσησε διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο, ιδιαίτερα αν η διάγνωση του συγγενούς έγινε σε ηλικία κάτω των 56 ετών.

Με πληροφορίες από: Topontiki