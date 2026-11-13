Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε λέβητα φυσικού αερίου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο υπόγειο του δημαρχείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε για καπνούς που έβγαιναν από το κτίριο, ωστόσο δεν χρειάστηκε τελικά να επέμβει, καθώς δεν εκδηλώθηκε φωτιά.

Το περιστατικό στο δημαρχείο

Η έκρηξη στον λέβητα φυσικού αερίου συνέβη σε υπόγειο χώρο του δημαρχείου Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Το κτίριο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', στην περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η φύση του περιστατικού προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, καθώς η έκρηξη σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου απαιτεί την άμεση και προσεκτική αντιμετώπιση.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για καπνούς που αναδύονταν από το υπόγειο του κτιρίου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου, θέτοντας σε εγρήγορση τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Οι αρχές της Θεσσαλονίκης τέθηκαν σε συναγερμό αμέσως μετά την ενημέρωση για το συμβάν. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε κλήση στις 10:40 το πρωί, ενημερωμένη για την κατάσταση που επικρατούσε στο δημαρχείο. Η ειδοποίηση αφορούσε την παρουσία καπνών που έβγαιναν από το υπόγειο του κτιρίου, όπου βρισκόταν ο λέβητας αερίου.

Η άμεση ανταπόκριση των αρχών κρίθηκε απαραίτητη για την αξιολόγηση της κατάστασης και την αποφυγή τυχόν περαιτέρω κινδύνων. Η περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το δημαρχείο, τέθηκε σε επιφυλακή, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν άμεσα στο σημείο.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Στο σημείο της έκρηξης έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα, δείχνοντας την ταχύτητα και την ετοιμότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Οι πυροσβέστες έφτασαν στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' για να εκτιμήσουν την κατάσταση και να παρέμβουν αν χρειαζόταν. Παρόλο που ο συναγερμός ήταν μεγάλος, η κατάσταση δεν εξελίχθηκε σε πυρκαγιά.

Η παρουσία των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν καθησυχαστική για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Τελικά, η επέμβαση τους δεν κρίθηκε αναγκαία, καθώς δεν εκδηλώθηκε φωτιά μετά την έκρηξη του λέβητα. Οι πυροσβέστες παρέμειναν στο σημείο για προληπτικούς λόγους και για να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

Το δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Το δημαρχείο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, το οποίο βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη, ήταν το επίκεντρο του περιστατικού. Η έκρηξη στον λέβητα φυσικού αερίου στο υπόγειο του κτιρίου προκάλεσε την κινητοποίηση ολόκληρου του μηχανισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', όπου βρίσκεται το δημαρχείο, έγινε το σημείο συγκέντρωσης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παρά την ένταση του συμβάντος και τον συναγερμό που σήμανε, η απουσία φωτιάς απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης. Η γρήγορη αντίδραση και η παρουσία των πυροσβεστών συνέβαλαν στην ομαλή διαχείριση του περιστατικού, χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω προβλήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos