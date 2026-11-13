Συνελήφθη ο Οδυσσέας Δήμας, αδερφός του Πύρρου Δήμα, για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε ανήλικους αθλητές

Στη σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα, αδερφού του τρις «χρυσού» Ολυμπιονίκη της Άρσης Βαρών, Πύρρου Δήμα, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το πρωί της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου 2026. Ο 58χρονος, πρώην προπονητής της Εθνικής ομάδας άρσης βαρών, κατηγορείται για παράβαση των νόμων που αφορούν τον αθλητισμό και τα επιβλαβή φάρμακα, καθώς φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η σύλληψη του Οδυσσέα Δήμα πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από μία πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην έρευνα αυτή συνεργάστηκαν στενά ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), συνδράμοντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται να προμήθευε και να χορηγούσε απαγορευμένες ουσίες σε αθλητές ήδη από τον Απρίλιο του 2024. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της έρευνας, εντοπίστηκε και μία περίπτωση ανήλικου αθλητή, στον οποίο διαπιστώθηκε χορήγηση απαγορευμένης ουσίας κατά τη διάρκεια αγώνα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στις κατηγορίες.

Προηγούμενη ποινή και υπόθεση ντόπινγκ

Ο Οδυσσέας Δήμας δεν είναι άγνωστος στις αρχές και στους αθλητικούς κύκλους για υποθέσεις ντόπινγκ. Ήδη εκτίει μία ποινή αποκλεισμού 12 ετών, η οποία του έχει επιβληθεί από τον ΕΟΚΑΝ. Αυτή η ποινή ξεκίνησε στις 27 Μαΐου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 26 Μαΐου 2037, και αφορά μία υπόθεση ντόπινγκ που χρονολογείται από το 2024.

Συγκεκριμένα, η αναφορά στην ιστοσελίδα του Εθνικού φορέα καταπολέμησης ντόπινγκ κάνει λόγο για απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε αθλητές. Η συγκεκριμένη υπόθεση του Οδυσσέα Δήμα συνδέθηκε τότε με την ουσία οξανδρολόνη, μία ουσία που περιλαμβάνεται στις απαγορευμένες λίστες των αθλητικών οργανισμών.

Ευρήματα των αστυνομικών ερευνών

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικία του συλληφθέντα, καθώς και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων στην Αττική, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σημαντικός αριθμός παράνομων αντικειμένων και ουσιών. Συνολικά, βρέθηκαν 871 δισκία και αμπούλες, οι οποίες περιείχαν παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ.

Πέρα από τις απαγορευμένες ουσίες, οι αρχές κατέσχεσαν επίσης 17 δελτία αθλητών, χειρόγραφες σημειώσεις που ενδέχεται να περιέχουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και μετρητά ύψους 15.000 ευρώ. Τα ευρήματα αυτά αναμένεται να αποτελέσουν βασικά στοιχεία στην ποινική διαδικασία που ακολουθεί.

Η θέση του ΕΟΦ και η ποινική διαδικασία

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά την εξέταση των κατασχεθέντων φαρμακευτικών προϊόντων, επιβεβαίωσε ότι αυτά δεν είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, ο ΕΟΦ τόνισε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους αθλητές που τα χρησιμοποιούν.

Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη Δικαιοσύνη, με τον συλληφθέντα να έχει οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η τρέχουσα αστυνομική έρευνα και η ποινική διαδικασία αποτελούν ένα ξεχωριστό σκέλος από την ήδη επιβληθείσα αθλητική ποινή αποκλεισμού που εκτίει ο Οδυσσέας Δήμας, υποδεικνύοντας την πολλαπλή φύση των νομικών συνεπειών που αντιμετωπίζει.

Με πληροφορίες από: Athletiko