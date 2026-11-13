Σοβαρό περισταστικό σημειώθηκε χτες, Πέμπτη, στα Ράλλεια Σχολεία στον Πειραιά, όταν σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή αίθουσας της Α΄ Δημοτικού. Το γεγονός έλαβε χώρα την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός. Ωστόσο, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει ότι είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές προειδοποιήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους Αντιδημάρχους του Δήμου Πειραιά για προβλήματα στο κτίριο, με τους γονείς να ζητούν πλέον σαφείς και τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των παιδιών πριν την επιστροφή τους στις αίθουσες.

Η πτώση των σοβάδων και η αποφυγή τραυματισμού

Χτες, Πέμπτη, ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία σημειώθηκε στα Ράλλεια Σχολεία, ένα δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή του Πειραιά. Συγκεκριμένα, τμήμα της οροφής μιας αίθουσας της Α΄ Δημοτικού αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα σοβάδες να πέσουν μέσα στην τάξη. Η πτώση των σοβάδων συνέβη την ώρα που οι μαθητές βρίσκονταν στο καθιερωμένο τους διάλειμμα, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την αποφυγή οποιουδήποτε τραυματισμού.

Οι σοβάδες κατέληξαν στο πάτωμα της αίθουσας, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των παιδιών, καθώς εκείνη τη στιγμή ήταν εκτός της τάξης τους. Η απουσία των μαθητών από την αίθουσα την κρίσιμη στιγμή απέτρεψε τα χειρότερα, ωστόσο το γεγονός αυτό καθαυτό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στο σχολικό κτίριο, προκαλώντας αίσθηση στην τοπική κοινωνία.

Δεκάδες προειδοποιήσεις από γονείς και σχολική διεύθυνση

Το περιστατικό αυτό, σύμφωνα με την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Ράλλειων Σχολείων, δεν αποτελεί ένα απρόβλεπτο γεγονός που προέκυψε χωρίς προειδοποίηση. Αντιθέτως, οι γονείς τονίζουν ότι είναι η δυσάρετη κατάληξη μιας κατάστασης για την οποία είχαν προηγηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις και επισημάνσεις. Αυτές οι προειδοποιήσεις είχαν απευθυνθεί προς τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, φέρνοντας σε γνώση τους τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το σχολικό κτίριο.

Οι ενημερώσεις αυτές δεν προέρχονταν μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αλλά και από τη Διεύθυνση του σχολείου. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις που είχαν γίνει από όλες τις πλευρές, σήμερα, όπως αναφέρουν οι γονείς, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα περιστατικό που θα μπορούσε να είχε πολύ σοβαρότερες συνέπειες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Το γεγονός προκάλεσε αίσθηση, δεδομένης της συστηματικής προσπάθειας των γονέων και της διεύθυνσης να επισημάνουν τους κινδύνους.

Απαίτηση για επίσημες και τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις

Μετά το εξαιρετικά σοβαρό και επικίνδυνο αυτό συμβάν, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ξεκαθαρίζει τη θέση του σχετικά με τα επόμενα βήματα και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες. Οι γονείς δηλώνουν ρητά ότι δεν θα αποδεχτούν πρόχειρες λύσεις για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πτώση των σοβάδων. Επίσης, δεν θα δεχτούν ελέγχους που καλύπτουν μόνο ένα μέρος των ζητημάτων ασφάλειας και στατικότητας που έχουν αναδειχθεί στο σχολικό κτίριο, απαιτώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση.

Επιπλέον, οι γονείς τονίζουν ότι δεν θα αρκεστούν σε διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεκμηρίωση, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία και εγγυήσεις. Η απαίτησή τους είναι σαφής: τα παιδιά τους και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιστρέψουν στις αίθουσες μόνο όταν δοθούν σαφείς και τεκμηριωμένες διαβεβαιώσεις, με πλήρη υπευθυνότητα, ότι κανείς δεν κινδυνεύει. Αυτή η στάση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των γονέων να διασφαλίσουν ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον μάθησης για τα παιδιά τους, προτού επιτρέψουν την επανέναρξη των μαθημάτων στις συγκεκριμένες αίθουσες.

Με πληροφορίες από: Enikos