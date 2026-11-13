Συνελήφθη προπονητής άρσης βαρών για ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων και ο ανήλικος γιος του

Χειροπέδες πέρασαν χθες το πρωί, στις 12 Νοεμβρίου, οι αστυνομικοί σε έναν 58χρονο προπονητή άρσης βαρών, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη διακίνηση και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Αττικής, έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αρμόδιων αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γνωστός προπονητής φέρεται να χορήγησε αναβολικά ακόμη και στον ανήλικο γιο του, ο οποίος είναι αθλητής του αθλήματος.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες που τον βαρύνουν

Ο 58χρονος προπονητής άρσης βαρών συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι σοβαρές και αφορούν την προμήθεια και τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, αξιοποιώντας την ιδιότητά του ως προπονητή. Η δράση του, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, φέρεται να ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2024, όταν προέβαινε συστηματικά σε αυτές τις παράνομες ενέργειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τον αθλητισμό. Επιπλέον, κατηγορείται για παραβάσεις που σχετίζονται με τη νομοθεσία περί επιβλαβών φαρμάκων, δεδομένου του είδους των ουσιών που φέρεται να διακινούσε και χορηγούσε.

Η εμπλοκή του ανήλικου γιου και οι ποινές αποκλεισμού

Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, διαπιστώθηκε μια ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση χορήγησης απαγορευμένης ουσίας σε ανήλικο αθλητή. Πρόκειται για τον γιο του 58χρονου προπονητή, ο οποίος είναι αθλητής άρσης βαρών και, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, φέρει τον τίτλο του ρέκορντμαν στο άθλημα. Η χορήγηση των ουσιών στον ανήλικο αθλητή φέρεται να έγινε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στην υπόθεση.

Στη συνέχεια, ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του ανήλικου αθλητή συγκεκριμένη ουσία, η οποία περιλαμβάνεται ρητά στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA). Για την υπόθεση αυτή, έχουν ήδη επιβληθεί ποινές αποκλεισμού, τόσο στον ίδιο τον προπονητή όσο και στον ανήλικο αθλητή, πριν ακόμη από τη σύλληψη του πατέρα.

Η συνεργασία των αρχών για τη διαλεύκανση της υπόθεσης

Η αποκάλυψη και η διαλεύκανση της υπόθεσης ήταν αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης και πολύμηνης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι αστυνομικές αρχές συνεργάστηκαν στενά και αποτελεσματικά με δύο κομβικούς φορείς στον τομέα της καταπολέμησης του ντόπινγκ και της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Αυτή η διεπιστημονική και διυπηρεσιακή συνεργασία ήταν καθοριστική για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και την πλήρη τεκμηρίωση της δράσης του προπονητή, οδηγώντας τελικά στην επιτυχή σύλληψή του.

Τα ευρήματα κατά τις έρευνες σε χώρους της Αττικής

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικά ευρήματα. Οι έρευνες διεξήχθησαν τόσο σε κατοικία του συλληφθέντα όσο και σε χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 παράνομα σκευάσματα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την υπόθεση του ντόπινγκ και τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών.

Εκτός από τα φαρμακευτικά σκευάσματα, στις έρευνες εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, ύψους 15.000 ευρώ. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) έχει εκδώσει σχετική δήλωση, επισημαίνοντας ότι τα κατασχεθέντα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην ελληνική αγορά και κρίνονται ως επιβλαβή για την υγεία των χρηστών που τα λαμβάνουν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis