Πάτρα: Βρέφος 4 μηνών σε σοβαρή κατάσταση, συνελήφθησαν οι γονείς

Ένα βρέφος τεσσάρων μηνών, το οποίο προέρχεται από καταυλισμό στην Πάτρα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, υποσιτισμένο και με τραύματα στα πόδια. Το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, οι γονείς του συνελήφθησαν από τις αρχές και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα εντός της σημερινής ημέρας. Εις βάρος τους έχει απαγγελθεί η σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Η κρίσιμη κατάσταση του βρέφους και η βελτίωση της υγείας του

Το παιδί, κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο, βρέθηκε σε κατάσταση υποσιτισμού και έφερε πολλαπλά τραύματα στα πόδια. Αρχικά χρειάστηκε να διασωληνωθεί λόγω της κρίσιμης κατάστασής του. Η μεταφορά του μικρού αγοριού πραγματοποιήθηκε υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Αρχικά, διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, ενώ στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο για εξειδικευμένη φροντίδα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες από το νοσοκομείο, το βρέφος κατάφερε να σταθεροποιηθεί. Μετά από αυτή τη σταθεροποίηση, οι γιατροί προχώρησαν στην αποσωλήνωσή του, και πλέον η γενική κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σαφή βελτίωση, δίνοντας ελπίδες για την πλήρη ανάρρωσή του.

Τα τραύματα στα πόδια και οι δερματολογικές εξετάσεις

Εκτός από τον υποσιτισμό, ένα από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα ήταν τα τραύματα που έφερε το βρέφος στα πόδια του. Οι αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών κάνουν λόγο για δαγκώματα που ενδέχεται να προκλήθηκαν από τρωκτικά. Ειδικότερα, για να υπάρξει πλήρης διαλεύκανση της αιτίας των τραυμάτων, έχει προγραμματιστεί για σήμερα η εξέταση του βρέφους από εξειδικευμένους δερματολόγους. Στόχος είναι να διαπιστωθεί με απόλυτη βεβαιότητα εάν τα σημάδια και τα τραύματα που φέρει στα πόδια του οφείλονται πράγματι σε δαγκώματα από τρωκτικά, όπως αρχικά εκτιμήθηκε.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες των γονέων

Οι γονείς του τετράμηνου βρέφους, ένας 21χρονος πατέρας και μία 26χρονη μητέρα, συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές το προηγούμενο βράδυ. Η σύλληψη τους έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στην κρίσιμη κατάσταση του παιδιού, το οποίο διέμενε μαζί τους στον καταυλισμό της Πάτρας.

Εντός της σημερινής ημέρας, οι δύο γονείς αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών. Εκεί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα σοβαρή κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, η οποία τους αποδίδεται από τις διωκτικές αρχές. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr