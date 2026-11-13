Κατάρρευση σκεπής σε κτίριο στην Κολοκοτρώνη: Έλεγχος στατικότητας σήμερα

Τμήμα της σκεπής ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, κατέρρευσε το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τις 19:00. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ούτε εντοπίστηκε κανείς στο εσωτερικό του κτιρίου. Για σήμερα, Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί έλεγχοι στατικότητας από μηχανικούς, ενώ η κυκλοφορία στην οδό Κολοκοτρώνη παραμένει διακομμένη.

Έλεγχοι στατικότητας και διακοπή κυκλοφορίας

Μηχανικοί αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα, Παρασκευή (13/11), στον έλεγχο της στατικότητας του εγκαταλελειμμένου κτιρίου. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην οδό Κολοκοτρώνη, από το ύψος της συμβολής της με τις οδούς Βορέου και Αθηνάς, θα παραμείνει σε ισχύ. Η Τροχαία προχώρησε άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας.

Τα μέτρα αποκλεισμού θα αρθεί μόνο όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και δοθεί το «πράσινο φως» από τους αρμόδιους μηχανικούς για την ασφαλή διέλευση οχημάτων και πεζών. Στη σημερινή διαδικασία ελέγχου ενδέχεται να συμμετάσχουν και κλιμάκια μηχανικών του Δήμου Αθηναίων, ώστε να εξεταστεί η στατικότητα του κτιρίου και να κριθεί εάν μπορούν να αρθούν τα μέτρα.

Το ιστορικό του κτιρίου

Το κτίριο είχε χαρακτηριστεί ετοιμόρροπο, γεγονός που επιβεβαίωσε και ιδιώτης μηχανικός που βρέθηκε στο σημείο και σχετίζεται με το ακίνητο. Ο ίδιος επισήμανε ότι πρόκειται για ετοιμόρροπο κτίριο και για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητος ο επανέλεγχός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση και προς τον Δήμο Αθηναίων για την κατάσταση του κτιρίου. Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, ο οποίος επίσης βρέθηκε στο σημείο, ανέφερε ότι πρόκειται για διατηρητέο κτίριο. Πρόκειται για ένα παλαιό ακίνητο που είχε εγκαταλειφθεί και παρουσίαζε φθορές, οι οποίες φαίνεται να συνδέονται με την κατάρρευση τμήματος της σκεπής.

Η επέμβαση των αρχών

Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο μετά την ειδοποίηση. Πραγματοποίησε ενδελεχή έλεγχο στους χώρους του κτιρίου, χωρίς να διαπιστώσει την παρουσία ατόμων στο εσωτερικό του. Το ευτύχημα είναι ότι δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί από την κατάρρευση.

Η Τροχαία, με τη σειρά της, προχώρησε άμεσα στη διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κολοκοτρώνη, από το ύψος της συμβολής της με τις οδούς Βορέου και Αθηνάς, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διερχόμενων.

Το χρονικό της κατάρρευσης

Το περιστατικό της κατάρρευσης σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Πέμπτης. Κάτοικοι της περιοχής ήταν αυτοί που ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αναφέροντας ότι τμήμα της σκεπής του εγκαταλελειμμένου κτιρίου είχε καταρρεύσει στον ακάλυπτο χώρο του.

Με πληροφορίες από: enikos.gr