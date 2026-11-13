Άλμα 278% στα καθαρά κέρδη για την CrediaBank στο εννεάμηνο του 2026

Ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας, σημαντική ενίσχυση των χορηγήσεων και νέα ιστορικά υψηλά στις εκταμιεύσεις δανείων κατέγραψε η CrediaBank στο εννεάμηνο του 2026. Η τράπεζα επιτάχυνε παράλληλα την επέκτασή της τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή τραπεζική αγορά, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο χρηματοδοτήσεων και ενισχύοντας τα έσοδά της.

Εντυπωσιακή άνοδος στην κερδοφορία

Τα καθαρά κέρδη της CrediaBank διαμορφώθηκαν στα 37,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2026, σημειώνοντας μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 278% σε ετήσια βάση. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ισχυρή πορεία της τράπεζας κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Παράλληλα, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 49,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 56%. Αντίστοιχα, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων έφτασαν τα 87,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας επίσης αύξηση 56%, γεγονός που αντανακλά τη σταθερή λειτουργική της επίδοση.

Ρεκόρ εκταμιεύσεων και ισχυρή πιστωτική επέκταση

Ιδιαίτερα ισχυρές ήταν οι επιδόσεις της CrediaBank στο μέτωπο της χρηματοδότησης, τόσο προς επιχειρήσεις όσο και προς νοικοκυριά. Οι συνολικές εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 3,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 44% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυτό το ποσό δείχνει την ενεργή στήριξη της τράπεζας στην οικονομία.

Ειδικότερα, μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, οι εκταμιεύσεις διαμορφώθηκαν σε 1,46 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη αύξηση 78%. Η καθαρή πιστωτική επέκταση της τράπεζας ξεπέρασε τα 1,5 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα η CrediaBank να έχει ήδη υπερκαλύψει τον ετήσιο στόχο της χρηματοδότησης πριν καν ολοκληρωθεί το έτος.

Ενίσχυση οργανικών εσόδων και λειτουργική αποτελεσματικότητα

Η τράπεζα κατέγραψε επίσης σημαντική ενίσχυση στα οργανικά της έσοδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 32%, φτάνοντας τα 158,1 εκατ. ευρώ, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δανείων της. Ταυτόχρονα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 35,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 34%.

Παράλληλα με την αύξηση των εσόδων, η CrediaBank βελτίωσε και τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. Ο δείκτης κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα υποχώρησε στο 57,2%, έναντι 65,8% που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα, αποτυπώνοντας τη συνεχή προσπάθεια για βελτιστοποίηση των λειτουργικών της δαπανών.

Σταθερή κεφαλαιακή βάση και στρατηγικές εξαγορές

Οι καταθέσεις του Ομίλου προσέγγισαν τα 8,8 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 16% σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των καταθετών. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, στο 2,4%, υποδηλώνοντας την υγιή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της επάρκεια, ο δείκτης βασικών εποπτικών κεφαλαίων CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,1%, σε προσαρμοσμένη βάση, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα της τράπεζας. Παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη, η CrediaBank προχωρά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της μέσω στρατηγικών εξαγορών.

Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Ευρώπη Holdings ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η συμφωνία για την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακή διευρύνει τις δυνατότητές της στις κεφαλαιαγορές. Κομβικής σημασίας θεωρείται και η επικείμενη εξαγορά της HSBC Malta, υπό την προϋπόθεση λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων. Με την ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής, το συνολικό ενεργητικό της CrediaBank αναμένεται να ξεπεράσει τα 18 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki