Οι απλήρωτες υπερωρίες παραμένουν πρόβλημα παρά την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει συμβάλει στην καταγραφή ενός σημαντικά μεγαλύτερου όγκου υπερωριών, ωστόσο η πραγματικότητα για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους παραμένει η ίδια: περισσότερες ώρες δουλειάς χωρίς την αντίστοιχη αμοιβή. Την ώρα που το υπουργείο Εργασίας ανακοινώνει αύξηση 36,8% στις δηλωμένες υπερωρίες, έρευνες αποκαλύπτουν ότι σχεδόν ένας στους δύο εργαζομένους που απασχολούνται πέρα από το κανονικό ωράριο δεν εισπράττει πρόσθετη χρηματική αποζημίωση. Η εικόνα αυτή υπογραμμίζει τις σοβαρές παθογένειες που εξακολουθούν να υπάρχουν στην ελληνική αγορά εργασίας.

Αύξηση στις δηλωμένες υπερωρίες και τα στοιχεία του υπουργείου

Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας καταδεικνύουν μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των δηλωμένων υπερωριακών ωρών. Συγκεκριμένα, κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου του 2026, δηλώθηκαν συνολικά 5,7 εκατομμύρια ώρες υπερωριακής απασχόλησης στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αυτό το μέγεθος είναι αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχαν δηλωθεί περίπου 4,16 εκατομμύρια ώρες.

Η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 1,54 εκατομμύρια ώρες μέσα σε ένα μόνο έτος, συνεχίζοντας μια ανοδική τάση που είχε καταγραφεί και το προηγούμενο διάστημα. Το 2025, είχε σημειωθεί μια ακόμη μεγαλύτερη άνοδος της τάξης του 80% σε σύγκριση με το 2024. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας συμβάλλει στην αποκάλυψη χρόνου εργασίας που στο παρελθόν δεν καταγραφόταν, ωστόσο δεν σημαίνουν ότι η αδήλωτη και απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση έχει εξαλειφθεί.

Η πραγματικότητα των απλήρωτων ωρών: Τα ευρήματα έρευνας

Παρά την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, η πραγματικότητα για πολλούς εργαζομένους είναι διαφορετική, όπως αποκαλύπτουν τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το kariera.gr τον Σεπτέμβριο, μέσω της πλατφόρμας LinkedIn. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 45% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι πληρώνεται κανονικά για τις επιπλέον ώρες εργασίας που παρέχει. Αντίθετα, ένα σημαντικό ποσοστό, το 42%, ανέφερε ότι οι υπερωρίες του ούτε δηλώνονται ούτε αμείβονται.

Πέρα από τα παραπάνω, ένα επιπλέον 7% των εργαζομένων δήλωσε ότι η πρόσθετη απασχόληση διευθετείται με διαφορετικό τρόπο, ενώ το 4% λαμβάνει επιπλέον άδεια αντί χρηματικής αποζημίωσης. Τα στοιχεία αυτά είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς δείχνουν ότι η υπερωριακή απασχόληση έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα πολλών επιχειρήσεων, χωρίς απαραίτητα να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη αμοιβή.

Οι λόγοι πίσω από την επιπλέον απασχόληση

Η έρευνα του kariera.gr διερεύνησε και τους λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι απασχολούνται πέρα από το κανονικό τους ωράριο. Το 36% των συμμετεχόντων απέδωσε τις επιπλέον ώρες στον αυξημένο φόρτο εργασίας, μια συνθήκη που συχνά οδηγεί σε παρατεταμένη παραμονή στον χώρο εργασίας. Ένα άλλο σημαντικό ποσοστό, το 34%, ανέφερε ότι οι υπερωρίες οφείλονται σε περιόδους αιχμής, κατά τις οποίες οι απαιτήσεις της εργασίας είναι αυξημένες.

Επιπλέον, το 21% των εργαζομένων θεωρεί ότι η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί αναμενόμενο μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει ότι για ένα σημαντικό τμήμα των εργαζομένων, η παραμονή στην εργασία πέρα από το συμφωνημένο ωράριο δεν αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση, αλλά ως μια πρακτική που έχει γίνει κανονικότητα, υποδεικνύοντας μια βαθύτερη παθογένεια στην κουλτούρα της εργασίας.

Ειδική περίπτωση το χονδρικό εμπόριο και οι παραβάσεις

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εικόνα στον κλάδο του χονδρικού εμπορίου, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες παρουσίασαν μια εκρηκτική αύξηση. Συγκεκριμένα, στο χονδρικό εμπόριο, οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 212,8%. Από περίπου 280.000 ώρες που είχαν δηλωθεί κατά το επτάμηνο του 2025, εκτοξεύθηκαν στις 880.000 ώρες φέτος, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση μεταξύ όλων των εξεταζόμενων κλάδων.

Την ίδια στιγμή που καταγράφονται αυτές οι αυξήσεις στις δηλωμένες ώρες, τα στοιχεία των ελεγκτικών μηχανισμών συνεχίζουν να καταγράφουν χιλιάδες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την πρόοδο στην καταγραφή των υπερωριών μέσω της ψηφιακής κάρτας, οι πρακτικές καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας παραμένουν ένα διαρκές πρόβλημα στην ελληνική αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki