Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ καταγράφηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, με επίκεντρο την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Ο σεισμός σημειώθηκε συγκεκριμένα στις 02:05 τα ξημερώματα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Η αναθεωρημένη λύση του Ινστιτούτου προσδιόρισε με ακρίβεια το επίκεντρο της δόνησης, το οποίο εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Η σεισμική δόνηση και το μέγεθός της

Μία σημαντική σεισμική δόνηση, η οποία υπολογίστηκε στα 4,8 Ρίχτερ, σημειώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Το μέγεθος αυτό κατατάσσει τον σεισμό σε ένα επίπεδο που μπορεί να γίνει αισθητός σε μεγάλη ακτίνα από το επίκεντρό του, προκαλώντας πιθανώς ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Η καταγραφή του μεγέθους των 4,8 Ρίχτερ έγινε με βάση επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους. Οι σεισμογράφοι κατέγραψαν τη δόνηση, η οποία εκδηλώθηκε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στον προσδιορισμό του μεγέθους της. Η ακρίβεια στην καταγραφή του μεγέθους είναι κρίσιμη για την αξιολόγηση του φαινομένου.

Το επίκεντρο και η γεωγραφική του θέση

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Οι Καλοί Λιμένες αποτελούν μια γνωστή περιοχή στην Κρήτη, και η τοποθεσία του επίκεντρου υποδηλώνει ότι η σεισμική δραστηριότητα προήλθε από τον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της συγκεκριμένης περιοχής.

Η ακριβής αυτή γεωγραφική τοποθέτηση του επίκεντρου, σε απόσταση 13 χιλιομέτρων, είναι αποτέλεσμα λεπτομερούς ανάλυσης. Η κατεύθυνση "νοτιοανατολικά" παρέχει περαιτέρω διευκρινίσεις για το σημείο εκδήλωσης του φαινομένου, βοηθώντας τους ειδικούς να κατανοήσουν καλύτερα τη γεωδυναμική της περιοχής.

Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Οι πληροφορίες για τον σεισμό βασίζονται στην αναθεωρημένη λύση που δημοσιοποίησε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι ο επίσημος φορέας στην Ελλάδα που είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση, την καταγραφή και την ανάλυση των σεισμικών φαινομένων.

Η χρήση του όρου "αναθεωρημένη λύση" υποδηλώνει ότι τα αρχικά δεδομένα έχουν υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία και επαλήθευση. Αυτή η διαδικασία διασφαλίζει την παροχή των πιο ακριβών και αξιόπιστων στοιχείων προς το κοινό και την επιστημονική κοινότητα, σχετικά με το μέγεθος, την ώρα και το επίκεντρο του σεισμού.

Η χρονική στιγμή της εκδήλωσης

Ο σεισμός εκδηλώθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου του έτους 2026. Η συγκεκριμένη ημερομηνία και η ημέρα της εβδομάδας αποτελούν βασικά στοιχεία για την πλήρη καταγραφή και αρχειοθέτηση του σεισμικού γεγονότος. Η ακριβής ημερομηνία επιτρέπει την τοποθέτηση του φαινομένου στο χρονοδιάγραμμα των σεισμικών δονήσεων.

Η ώρα εκδήλωσης της δόνησης ήταν στις 02:05 τα ξημερώματα. Αυτή η πρώιμη πρωινή ώρα αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του συμβάντος, καθώς ο σεισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των ωρών που οι περισσότεροι κάτοικοι βρίσκονται σε κατάσταση ανάπαυσης. Η ακριβής ώρα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit