«Οι δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ στο θέατρο Αποθήκη: Ένα πολιτικό κείμενο με διαχρονικά μηνύματα

Το έργο του Αλμπέρ Καμύ «Οι Δίκαιοι», σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα, παρουσιάζεται στο θέατρο Αποθήκη, αποτελώντας ένα πολιτικό κείμενο - ντοκουμέντο. Η παράσταση αναδεικνύει θεμελιώδη θέματα όπως η δικαιοσύνη, ο αγώνας ενάντια σε κάθε καταπιεστικό καθεστώς, η κοινωνική αδικία, αλλά και η αγάπη για τη ζωή, ο έρωτας, η ανιδιοτέλεια και η θυσία για το ιδανικό της ελευθερίας. Τα ζητήματα αυτά προσδίδουν στο έργο μια έντονη διαχρονικότητα.

Η παράσταση «Οι δίκαιοι» και η φιλοσοφική της διάσταση

«Οι Δίκαιοι» αποτελούν ένα θεατρικό πολιτικό – φιλοσοφικό δοκίμιο που βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Συγκεκριμένα, το έργο αντλεί την έμπνευσή του από τη δολοφονία του Μεγάλου Δούκα Σεργκέι Αλεξάντροβιτς της Ρωσίας το 1905, η οποία πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα σοσιαλιστών επαναστατών.

Πρόκειται για ένα κείμενο που θέτει ως βασικό θέμα την εξέγερση απέναντι σε ένα βίαιο καθεστώς ανελευθερίας. Το έργο δεν περιορίζεται στην προσέγγιση πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων, αλλά εμβαθύνει σε ζητήματα αξιοπρέπειας, ανθρωπισμού και ηθικής στάσης, μέσα από μια βαθιά υπαρξιακή διάσταση, όπως αυτή οριοθετείται από τη σκέψη του ακτιβιστή – φιλοσόφου Αλμπέρ Καμύ.

Παράλληλες εκδηλώσεις και διαλέξεις

Την ίδια περίοδο με την παράσταση, θα οργανωθεί μια σειρά διαλέξεων και παρουσιάσεων, οι οποίες θα εστιάσουν στη φιλοσοφική ματιά του Αλμπέρ Καμύ. Οι εκδηλώσεις αυτές θα αναδείξουν τα υπαρξιακά θέματα που θίγει ο συγγραφέας, όπως ο μύθος του Σίσυφου και ο επαναστατημένος άνθρωπος.

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με ανθρώπους του θεάτρου. Στις συναντήσεις αυτές θα προβληθούν και θα συζητηθούν ερωτήματα που αφορούν στη σύγχρονη προβληματική και τη θεματολογία της θεατρικής πράξης, προσφέροντας ένα βήμα προβληματισμού και διαλόγου.

Οι πρωτοβουλίες του Γιάννη Κακλέα στο θέατρο Αποθήκη

Αυτόν τον μήνα, ο Γιάννης Κακλέας έχει ξεκινήσει έναν κύκλο δωρεάν μαθημάτων, απευθυνόμενος σε νέους ηθοποιούς. Τα μαθήματα αυτά έχουν ως στόχο την άσκηση και την ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων των συμμετεχόντων, προσφέροντας τους πρακτική εμπειρία και καθοδήγηση.

Από τον Δεκέμβριο, το θέατρο Αποθήκη θα φιλοξενεί κάθε Δευτέρα και Τρίτη παρουσιάσεις δουλειών νέων δημιουργών και εναλλακτικών θεατρικών σχημάτων. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια ανάδειξης των νέων τάσεων στη θεατρική πρακτική, προσφέροντας βήμα σε καλλιτέχνες που πειραματίζονται με σύγχρονες προσεγγίσεις.

Ο επαναπροσδιορισμός της ταυτότητας του θεάτρου Αποθήκη

Η εταιρεία Stages Network / Αθηναϊκά Θέατρα, μαζί με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου, Γιάννη Κακλέα, επιθυμούν τον επαναπροσδιορισμό της δημιουργικής ταυτότητας του θεάτρου Αποθήκη. Στόχος είναι να καθιερωθεί ως μία σκηνή παρουσίασης σύγχρονου ρεπερτορίου, αναδεικνύοντας νέες καλλιτεχνικές φωνές.

Το θέατρο ορίζεται πλέον ως ένας εναλλακτικός και ζωντανός πόλος έλξης για νέους δημιουργούς που τολμούν να διευρύνουν τα όρια της θεατρικής τέχνης. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί σε μια πιο ουσιαστική και βαθιά επικοινωνία μεταξύ του δημιουργού και του πολίτη – θεατή, ενισχύοντας τον διάλογο μέσω της τέχνης.

Οι συντελεστές και το καστ της παράστασης

Τη μετάφραση του έργου έχει αναλάβει η Ρίτα Κολαίτη, ενώ τα σκηνικά επιμελήθηκε η Ηλένια Δουλαδίρη. Τα κοστούμια είναι δημιουργία του Νίκου Χαρλαύτη, η μουσική σύνθεση ανήκει στον Βάιο Πράπα και τους φωτισμούς επιμελήθηκε η Στέλλα Κάλτσου. Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Άρης Κακλέας και οι φωτογραφίες της παράστασης είναι του Γιώργου Καλφαμανώλη.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Κωνσταντίνος Μπιμπής, Βερόνικα Δαβάκη, Δημήτρης Γεωργαλάς, Τζούλη Σούμα, Γιάννης Σαμψαλάκης, Χρήστος Τσάβος και Νίκος Δερτιλής, οι οποίοι ζωντανεύουν τους χαρακτήρες του έργου του Καμύ επί σκηνής.

Με πληροφορίες από: Topontiki