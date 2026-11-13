Καρδιολόγοι προειδοποιούν για ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα καφεΐνης

Νέα επιστημονικά δεδομένα έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των ενεργειακών ποτών και των συμπληρωμάτων διατροφής που περιέχουν καφεΐνη και άλλες διεγερτικές ουσίες στην καρδιαγγειακή υγεία. Σύμφωνα με προκαταρκτική έρευνα που παρουσιάστηκε στις Επιστημονικές Συνεδρίες 2026 της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association), τα συγκεκριμένα προϊόντα εμφανίζονται πολύ συχνότερα σε αναφορές σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων. Αυτά περιλαμβάνουν την καρδιακή ανακοπή, το έμφραγμα και τις διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

Τα ευρήματα της προκαταρκτικής έρευνας

Αυτή η προκαταρκτική έρευνα ανέδειξε ότι τα ενεργειακά ποτά και τα συμπληρώματα με καφεΐνη συνδέονται με αυξημένο αριθμό αναφορών για σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα. Οι επιστήμονες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας εξέφρασαν την ανησυχία τους για αυτά τα ευρήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο γεγονός ότι περίπου το 45% των αναφορών καρδιαγγειακών προβλημάτων, τα οποία σχετίζονταν με προϊόντα καφεΐνης και διεγερτικών ουσιών, αφορούσε άτομα νεαρής ηλικίας, συγκεκριμένα 18 έως 34 ετών.

Ανάλυση δεδομένων από τον FDA

Οι ερευνητές προχώρησαν σε ανάλυση 28.345 αναφορών πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών. Αυτές οι αναφορές είχαν καταχωριστεί σε βάση δεδομένων του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατά την περίοδο από το 2017 έως το 2025.

Από το σύνολο των αναφορών, οι 854 αφορούσαν ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα που περιείχαν καφεΐνη ή άλλες διεγερτικές ουσίες. Οι υπόλοιπες αναφορές αφορούσαν προϊόντα που δεν περιείχαν τέτοια συστατικά. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν σημαντικές διαφορές στη συχνότητα καταγραφής συγκεκριμένων καρδιαγγειακών προβλημάτων μεταξύ των δύο ομάδων προϊόντων.

Αυξημένη κατανάλωση και αδιερεύνητες επιπτώσεις

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Οι πωλήσεις τους ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια το έτος 2024, γεγονός που υποδηλώνει την ευρεία διάδοσή τους στην αγορά.

Παρά την αυξημένη κατανάλωση, οι επιπτώσεις της συστηματικής χρήσης αυτών των προϊόντων στην καρδιά δεν έχουν διερευνηθεί επαρκώς από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό δημιουργεί ένα κενό γνώσης σχετικά με τους μακροπρόθεσμους κινδύνους.

Περιεκτικότητα καφεΐνης και συνδυασμοί κινδύνου

Σύμφωνα με επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2026, οι περισσότεροι ενήλικες μπορούν να καταναλώνουν έως 400 mg καφεΐνης ημερησίως χωρίς να υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Ωστόσο, η περιεκτικότητα των ενεργειακών ποτών και των συμπληρωμάτων σε καφεΐνη παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις.

Ορισμένα ενεργειακά ποτά μπορεί να περιέχουν έως και τριπλάσια ποσότητα καφεΐνης ανά μονάδα όγκου σε σύγκριση με τον καφέ. Επιπλέον, ορισμένα συμπληρώματα που λαμβάνονται πριν από την άσκηση μπορεί να έχουν ακόμη υψηλότερες συγκεντρώσεις καφεΐνης.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός αυτών των προϊόντων με έντονη σωματική άσκηση, αλκοόλ ή άλλες διεγερτικές ουσίες ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τον οργανισμό και να αυξήσει τους πιθανούς κινδύνους για την καρδιαγγειακή υγεία.

Διευκρινίσεις για τα αποτελέσματα της μελέτης

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα ποσοστά που αναφέρθηκαν αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης των προβλημάτων στις αναφορές που καταγράφηκαν στον FDA. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία δεν αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι καταναλωτές.

Επίσης, υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν αποδεικνύει άμεσα ότι τα ενεργειακά ποτά και τα συμπληρώματα είναι η αιτία των καρδιαγγειακών προβλημάτων. Αντιθέτως, αναδεικνύει μια συσχέτιση που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis