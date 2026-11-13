Πέθανε ο σπουδαίος στιχουργός Λάκης Τεάζης σε ηλικία 86 ετών

Ο σπουδαίος στιχουργός, ποιητής και άνθρωπος του πολιτισμού, Λάκης Τεάζης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Η είδηση του θανάτου του κοινοποιήθηκε από τον γιο του, Ορέστη, ο οποίος έκανε σχετική ανάρτηση στο χρονολόγιο του πατέρα του στο Facebook, όπου και πλημμύρισε από μηνύματα και συλλυπητήρια. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου του 2026, στον ναό Αγίου Γεωργίου, στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, στις 10 το πρωί. Τα Νέα Μουδανιά ήταν ο τόπος που αγάπησε και επέλεξε ως πατρίδα του, και εκεί θα τον αποχαιρετήσουν οι οικείοι και οι φίλοι του.

Η ζωή και η καταγωγή του Λάκη Τεάζη

Ο Λάκης Τεάζης, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς της μεταπολίτευσης, είχε την καταγωγή του από το Κιάτο Κορινθίας. Παρόλα αυτά, η ζωή του τον οδήγησε να εγκατασταθεί και να ζήσει για δεκαετίες στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Αυτός ο τόπος αποτέλεσε για εκείνον όχι απλώς έναν τόπο διαμονής, αλλά μια πραγματική πατρίδα, την οποία αγάπησε βαθιά και επέλεξε συνειδητά.

Στα Νέα Μουδανιά, ο Λάκης Τεάζης έζησε δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο, την ερμηνεύτρια Ξανθίππη Καραθανάση. Η κοινή τους πορεία και η αφοσίωσή του στον πολιτισμό και την τέχνη καθόρισαν την προσωπική και καλλιτεχνική του διαδρομή, αφήνοντας πίσω του ένα αξιόλογο και πλούσιο έργο.

Η σημαντική του διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι

Η παρουσία του Λάκη Τεάζη στο ελληνικό τραγούδι υπήρξε καθοριστική και η διαδρομή του χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική. Μέσα από τους στίχους του, ο Τεάζης κατάφερε να εκφράσει συναισθήματα και να αποτυπώσει στιγμές, αφήνοντας το δικό του ανεξίτηλο σημάδι στην ελληνική μουσική ιστορία. Το έργο του αναγνωρίστηκε ευρέως για την ποιότητα και το βάθος του.

Οι στίχοι του μελοποιήθηκαν από μερικούς από τους πιο καταξιωμένους και σπουδαίους συνθέτες της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών των μεγάλων ονομάτων συγκαταλέγονται ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Σπύρος Παπαβασιλείου και ο Γιάννης Σπανός. Οι συνεργασίες αυτές γέννησαν τραγούδια που όχι μόνο αγαπήθηκαν από το κοινό, αλλά και καθιερώθηκαν ως κλασικά κομμάτια του ελληνικού ρεπερτορίου.

Οι μεγάλες φωνές που ερμήνευσαν τα τραγούδια του

Η αξία των στίχων του Λάκη Τεάζη αναδείχθηκε ακόμα περισσότερο μέσα από τις ερμηνείες κορυφαίων καλλιτεχνών της ελληνικής μουσικής σκηνής. Οι φωνές τους έδωσαν ζωή και ψυχή στα ποιήματά του, μετατρέποντάς τα σε διαχρονικά τραγούδια που άγγιξαν εκατομμύρια ακροατές.

Μεταξύ των ερμηνευτών που αγάπησαν και απέδωσαν με μοναδικό τρόπο τα τραγούδια του Λάκη Τεάζη συγκαταλέγονται ο Δημήτρης Μητροπάνος, η Χάρις Αλεξίου, η Βίκυ Μοσχολιού και ο Γιώργος Νταλάρας. Οι ερμηνείες τους συνέβαλαν καθοριστικά στην καθιέρωση των τραγουδιών του ως αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής μουσικής κληρονομιάς.

Το αντίο του γιου του και τα συλλυπητήρια του δήμου

Την οδυνηρή είδηση του θανάτου του Λάκη Τεάζη κοινοποίησε δημόσια ο γιος του, Ορέστης, μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στον προσωπικό λογαριασμό του πατέρα του στο Facebook. Στην ανάρτησή του, ο Ορέστης Τεάζης αποχαιρέτησε τον πατέρα του με τα λόγια: «Καλό ταξίδι πατέρα μου… Αύριο στις 10:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νέων Μουδανιών, θα αποχαιρετήσουμε τον Λάκη μας!!!».

Η ανάρτηση αυτή γέμισε άμεσα με μηνύματα και συλλυπητήρια από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές του στιχουργού και ποιητή, αποδεικνύοντας την αγάπη και τον σεβασμό που ενέπνεε. Παράλληλα, ο δήμος Νέας Προποντίδας, στον οποίο ανήκουν τα Νέα Μουδανιά, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Στην ανακοίνωση, ο δήμος τόνισε τη σημασία του έργου του Λάκη Τεάζη, επισημαίνοντας ότι «το έργο του δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis