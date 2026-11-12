Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι αθλητές εξασφαλίζουν πρόσθετα μόρια για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια προωθεί η κυβέρνηση. Το νέο σχέδιο, που βρίσκεται υπό επεξεργασία, στοχεύει να συνδέσει τη μοριοδότηση περισσότερο με την πραγματική και διαχρονική παρουσία των υποψηφίων στον αθλητισμό. Η επανεξέταση του συστήματος έρχεται μετά την υπόθεση του πρώην υφυπουργού Ανάπτυξης Λάζαρου Τσαβδαρίδη και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την πρόσθετη μοριοδότηση της κόρης του.

Το υπό επεξεργασία νέο πλαίσιο μοριοδότησης

Με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το υπουργείο Παιδείας και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επεξεργάζονται ένα νέο πλαίσιο για τη μοριοδότηση των αθλητών. Αυτό το νέο μοντέλο δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στις αθλητικές διακρίσεις, αλλά θα εξετάζει και τη συνολική αγωνιστική διαδρομή κάθε υποψηφίου. Η βασική διαφορά σε σχέση με το σημερινό σύστημα είναι ότι δεν θα αρκεί μια μεμονωμένη αθλητική διάκριση για να εξασφαλίσει ένας μαθητής την προβλεπόμενη προσαύξηση στα μόριά του.

Στο νέο μοντέλο, το οποίο βρίσκεται υπό επεξεργασία, θα λαμβάνονται περισσότερο υπόψη η συνολική αθλητική πορεία, η πραγματική συμμετοχή σε αγώνες και τα χρόνια ενασχόλησης με ένα άθλημα. Η αθλητική διαδρομή θα αξιολογείται σε βάθος χρόνου, με αναφορά στην περίοδο από τη Γ΄ Γυμνασίου έως και τη Γ΄ Λυκείου. Οι επιδόσεις και η συμμετοχή του αθλητή θα αποτυπώνονται σε μονάδες, οι οποίες θα συνδέονται με το ποσοστό προσαύξησης των μορίων που συγκεντρώνει στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ένας μαθητής που ασχολείται συστηματικά με το άθλημά του και συμμετέχει πραγματικά σε αγώνες σε βάθος χρόνου θα μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερες αθλητικές μονάδες από κάποιον που εμφανίζει μόνο μία μεμονωμένη διάκριση. Ωστόσο, ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των μονάδων και τα ποσοστά προσαύξησης δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί από τις αρμόδιες αρχές.

Οι παράμετροι της αναθεώρησης και οι δηλώσεις της υπουργού

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ανέφερε ότι η αναθεώρηση του συστήματος θα εξετάσει και το είδος των αθλημάτων που μοριοδοτούνται. Συγκεκριμένα, θα ληφθούν υπόψη οι διαφορές ανάμεσα στα ατομικά και τα ομαδικά αθλήματα, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πιο δίκαιο και ολοκληρωμένο πλαίσιο.

Η υπουργός υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο ισχύον πλαίσιο για τα ομαδικά αθλήματα προβλέπεται ήδη η συμμετοχή του αθλητή σε περισσότερο από το 50% των αγώνων. Αυτό υποδηλώνει μια προσπάθεια για πιο ουσιαστική αξιολόγηση της συμμετοχής των αθλητών, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με τις επερχόμενες αλλαγές.

Το ισχύον σύστημα μοριοδότησης για πανελλήνιες διακρίσεις

Το σημερινό σύστημα μοριοδότησης εφαρμόζεται από το 1999, έχοντας υποστεί αρκετές τροποποιήσεις στο πέρασμα των χρόνων. Αυτό το σύστημα προβλέπει προσαύξηση των μορίων των υποψηφίων που πετυχαίνουν συγκεκριμένες διακρίσεις σε πανελλήνιους αγώνες και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες. Οι αθλητές που κατακτούν τις τρεις πρώτες θέσεις σε πανελλήνιους αγώνες λαμβάνουν συγκεκριμένα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά τμήματα.

Ειδικότερα, για την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε πανελλήνιους αγώνες, οι υποψήφιοι λαμβάνουν προσαύξηση 15% στα μόριά τους. Για τη δεύτερη θέση, η προσαύξηση ανέρχεται σε 10%, ενώ για την τρίτη θέση, οι αθλητές εξασφαλίζουν επιπλέον 5% στα συνολικά τους μόρια. Αυτά τα ποσοστά εφαρμόζονται για την εισαγωγή στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα.

Προσαυξήσεις για σχολικούς αγώνες και ΤΕΦΑΑ

Όσον αφορά τις διακρίσεις στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, τα αντίστοιχα ποσοστά προσαύξησης είναι ελαφρώς διαφορετικά. Για την πρώτη θέση σε αυτούς τους αγώνες, οι υποψήφιοι λαμβάνουν προσαύξηση 10%. Η δεύτερη θέση στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες αντιστοιχεί σε προσαύξηση 7%, ενώ η τρίτη θέση προσφέρει 4% επιπλέον μόρια στους μαθητές.

Επιπλέον, για την εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ), η προσαύξηση είναι σημαντικά υψηλότερη. Σε αυτή την περίπτωση, οι αθλητές που έχουν διακρίσεις, είτε σε πανελλήνιους αγώνες είτε σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, μπορούν να λάβουν προσαύξηση που φτάνει το 20% στα μόριά τους. Αυτό το ποσοστό ισχύει και για τις δύο διοργανώσεις, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνεται στις αθλητικές διακρίσεις για την εισαγωγή στα συγκεκριμένα τμήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta