Κλειστή μέχρι νεοτέρας η Κολοκοτρώνη λόγω κινδύνου κατάρρευσης κτιρίου

Η οδός Κολοκοτρώνη, στην καρδιά της Αθήνας, παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία, τουλάχιστον μέχρι το πρωί της Παρασκευής. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την κατάρρευση τμήματος τοιχίου σε κτίριο που βρίσκεται στην περιοχή, το απόγευμα της Πέμπτης. Οι αρχές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για το ενδεχόμενο ολικής κατάρρευσης του ακινήτου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας.

Κλειστή η Κολοκοτρώνη για λόγους ασφαλείας

Η κεντρική οδός Κολοκοτρώνη, ένα από τα πολυσύχναστα σημεία του κέντρου της πρωτεύουσας, έχει αποκλειστεί από την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Ο αποκλεισμός κρίθηκε αναγκαίος έπειτα από ένα συμβάν που σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα κομμάτι τοιχίου κατέρρευσε από ένα κτίριο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός τουλάχιστον μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ο κύριος λόγος για την παράταση του αποκλεισμού είναι οι εκτιμήσεις των αρμόδιων φορέων, οι οποίοι κάνουν λόγο για πιθανότητα ολικής κατάρρευσης του κτιρίου. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρχών, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών και να εξετάσουν την έκταση του προβλήματος.

Επί τόπου ο αντιδήμαρχος και οι πρώτες εκτιμήσεις

Στο σημείο της κατάρρευσης βρέθηκε άμεσα ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης. Ο κ. Χαρλαύτης παρείχε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, δηλώνοντας ότι υπήρξε ειδοποίηση για κατάρρευση κομματιού του ακινήτου λίγη ώρα πριν την άφιξή του.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις του αντιδημάρχου, η κατάρρευση φαίνεται να είναι εσωτερική. Ωστόσο, η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε την αστυνομία και την πυροσβεστική να προχωρήσουν σε προσωρινό κλείσιμο του δρόμου. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, καθώς ιδιώτης μηχανικός, ο οποίος έχει σχέση με το συγκεκριμένο ακίνητο, είχε εκφράσει ανησυχίες και είχε θέσει ζητήματα κατάρρευσης.

Ζητήματα ασφάλειας και ο χαρακτήρας του κτιρίου

Ο Παναγιώτης – Πάρης Χαρλαύτης υπογράμμισε την ανάγκη να συγκληθούν ειδικές επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές θα έχουν ως έργο τους να κρίνουν την επικινδυνότητα του κτιρίου και να αποφασίσουν για τα επόμενα βήματα. Ο αντιδήμαρχος σημείωσε επίσης ότι το εν λόγω κτίριο φαίνεται να είναι διατηρητέο, γεγονός που προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην πολυπλοκότητα της κατάστασης και στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Επιπλέον, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο «από παλιά πρέπει να έχουν τεθεί ζητήματα ασφάλειας και επικινδυνότητας». Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από την παρατήρηση ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα προστασίας. Συγκεκριμένα, στο σημείο είναι ορατά μια σκάφη, λινάτσα και σκαλωσιά, ενώ υπήρχε και μερικός αποκλεισμός του πεζοδρομίου, ενδείξεις που μαρτυρούν προϋπάρχοντα προβλήματα στατικότητας ή ασφάλειας.

Αναμονή για το κλιμάκιο της Πολεοδομίας

Οι εξελίξεις αναμένονται με ενδιαφέρον τις επόμενες ώρες, καθώς το πρωί της Παρασκευής αναμένεται να φτάσει στο σημείο ένα κλιμάκιο της Πολεοδομίας. Η παρουσία του κλιμακίου είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς οι ειδικοί μηχανικοί και οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα διενεργήσουν λεπτομερή αυτοψία.

Από την αυτοψία αυτή θα προκύψουν τα επίσημα συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση του κτιρίου, την έκταση της ζημιάς και το επίπεδο επικινδυνότητας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν από την Πολεοδομία θα καθορίσουν και τον χρόνο επαναλειτουργίας της οδού Κολοκοτρώνη, καθώς και τις ενέργειες που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση ή την κατεδάφιση του ακινήτου, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis