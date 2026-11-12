Το ΕΚΑΒ καταγγέλλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για ανάρμοστη συμπεριφορά σε διασώστες

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) εξέδωσε ανακοίνωση-καταγγελία κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, για ανάρμοστη και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι σε διασώστες. Σύμφωνα με την καταγγελία, η κ. Κωνσταντοπούλου ειρωνευόταν τους διασώστες κατά την παραλαβή ενός περιστατικού, κατηγορώντας τους ότι έκαναν «show». Η υπόθεση συνδέεται με την μεταφορά μιας επιθεωρήτριας σε νοσοκομείο, η οποία παρουσίασε συμπτώματα αγχώδους διαταραχής μετά από έντονη φραστική αντιπαράθεση.

Η καταγγελία του ΕΚΑΒ για απρεπή συμπεριφορά

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το ΕΚΑΒ καταγγέλλει την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου του κόμματος Πλεύση Ελευθερίας, προς τους διασώστες του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά την παραλαβή ενός ασθενούς, όπου η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να ειρωνεύτηκε τους συναδέλφους του ΕΚΑΒ. Η συμπεριφορά αυτή, όπως αναφέρεται, προσέβαλε τον επαγγελματισμό των διασωστών.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγορείται ότι δήλωσε στους διασώστες: «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού». Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ τονίζει ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αδιαφορούσε για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς κατά τη διάρκεια αυτών των δηλώσεων, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του οργανισμού.

Το περιστατικό με την επιθεωρήτρια

Η καταγγελία του ΕΚΑΒ σχετίζεται άμεσα με ένα περιστατικό που αφορά μια επιθεωρήτρια, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για ιατρική αξιολόγηση. Η επιθεωρήτρια παρουσίασε συμπτώματα αγχώδους διαταραχής, τα οποία εκδηλώθηκαν έπειτα από μια έντονη φραστική αντιπαράθεση που είχε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η μεταφορά της κρίθηκε απαραίτητη λόγω της κατάστασης της υγείας της, με τους διασώστες να αναλαμβάνουν το περιστατικό. Η παρουσία της κ. Κωνσταντοπούλου και η φραστική αντιπαράθεση που προηγήθηκε αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, εκδηλώθηκε η ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό του.

Η έξοδος από το νοσοκομείο

Η επιθεωρήτρια, αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου. Η έξοδός της πραγματοποιήθηκε υπό συγκεκριμένο όρο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών από τους γιατρούς, η επιθεωρήτρια αποχώρησε.

Κατά την αποχώρησή της από το νοσοκομείο, η επιθεωρήτρια συνοδευόταν από τον γιο της. Ο γιος της είχε μεταβεί στο νοσοκομείο ειδικά για να την παραλάβει, ολοκληρώνοντας έτσι την παραμονή της στην υγειονομική μονάδα μετά το περιστατικό.

Η θέση του ΕΚΑΒ για τη συμπεριφορά

Το ΕΚΑΒ εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι είναι «αδιανόητο μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίον δημόσιων λειτουργών». Η ανακοίνωση υπογραμμίζει την προσβολή που υπέστησαν οι διασώστες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, καθώς και την αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας του ασθενούς συμπολίτη.

Η καταγγελία αυτή αναδεικνύει την ευαισθησία του ΕΚΑΒ σε θέματα σεβασμού προς το προσωπικό του, ιδίως όταν αυτό βρίσκεται εν ώρα υπηρεσίας και παρέχει επείγουσα βοήθεια σε πολίτες. Η δημόσια θέση του οργανισμού επιδιώκει να προστατεύσει την αξιοπρέπεια και τον επαγγελματισμό των διασωστών του απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Enikos