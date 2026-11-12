Συναγερμός στην Κολοκοτρώνη: Φόβοι για κατάρρευση κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από έναν θόρυβο που προκάλεσε ανησυχία για ενδεχόμενη κατάρρευση τμήματος κτιρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κολοκοτρώνη, στον αριθμό 32, όπου ένα κτίριο βρίσκεται υπό ανακατασκευή. Στο σημείο έχουν σπεύσει αρχές, ενώ έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω υποχώρησης της κατασκευής.

Ο συναγερμός και η κινητοποίηση

Η Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 βρήκε το κέντρο της πρωτεύουσας σε κατάσταση συναγερμού, καθώς ένας έντονος θόρυβος στην οδό Κολοκοτρώνη 32 προκάλεσε φόβους για την ακεραιότητα ενός κτιρίου. Το περιστατικό οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, με στόχο την εκτίμηση της κατάστασης και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Η περιοχή γύρω από το κτίριο αποκλείστηκε προληπτικά, ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι για τους διερχόμενους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η ανησυχία επικεντρώνεται σε ένα κτίριο που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε διαδικασία ανακατασκευής. Ο θόρυβος που ακούστηκε ενέτεινε τους φόβους για μερική κατάρρευση, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω υποχώρησης τμημάτων του. Η κατάσταση κρίθηκε αρκετά σοβαρή, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα αποκλεισμού της περιοχής.

Άμεσος κίνδυνος και προληπτικά μέτρα

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο έχει διαπιστωθεί σοβαρός κίνδυνος για περαιτέρω κατάρρευση του κτιρίου στην Κολοκοτρώνη 32. Αυτός ο κίνδυνος οδήγησε στην απόφαση για άμεσο αποκλεισμό του τμήματος του δρόμου που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την επικίνδυνη κατασκευή. Στόχος του αποκλεισμού είναι η προστασία τόσο των πεζών όσο και των οδηγών που κινούνται στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Παρά τον συναγερμό και τους φόβους, διευκρινίζεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκολληθεί κομμάτια του κτιρίου, ούτε έχουν πέσει συντρίμμια στο οδόστρωμα. Ωστόσο, αναμένεται να ληφθούν περαιτέρω προληπτικά μέτρα. Αυτά τα μέτρα κρίνονται απαραίτητα για να αποτραπεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος για τους διερχόμενους, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τη στατικότητα του κτιρίου.

Εκτιμήσεις μηχανικών για την κατάσταση του κτιρίου

Την κατάσταση του κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 32 έχουν αξιολογήσει μηχανικοί του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη στατικότητά του. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, υπάρχει η πιθανότητα να υποχωρήσει ακόμη και ολόκληρο το κτίριο. Η συγκεκριμένη εκτίμηση υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για συνεχή επαγρύπνηση και λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων.

Η εκτίμηση των μηχανικών έρχεται να ενισχύσει τους αρχικούς φόβους που προκλήθηκαν από τον θόρυβο και την αρχική διαπίστωση κινδύνου. Το γεγονός ότι το κτίριο βρίσκεται υπό ανακατασκευή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην αξιολόγηση της δομικής του ακεραιότητας. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Χωρίς τραυματισμούς, άγνωστα τα αίτια

Παρά τον συναγερμό και τους σοβαρούς φόβους για κατάρρευση, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι καθησυχαστικές όσον αφορά την ανθρώπινη ζωή. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για τραυματισμούς από το περιστατικό στην Κολοκοτρώνη. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο μέσα στην ανησυχία που έχει προκληθεί από την κατάσταση του κτιρίου.

Ωστόσο, παραμένουν άγνωστα τα αίτια που οδήγησαν στη μερική κατάρρευση ή στους φόβους για αυτήν. Η διερεύνηση των συνθηκών που προκάλεσαν την επικίνδυνη κατάσταση του κτιρίου αναμένεται να ξεκινήσει, μόλις διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια στην περιοχή. Μέχρι τότε, η προσοχή παραμένει στραμμένη στην πρόληψη περαιτέρω κινδύνων και την παρακολούθηση της στατικότητας της κατασκευής.

Με πληροφορίες από: Newsit