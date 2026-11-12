Η κατάρρευση τμήματος κτιρίου στην Κολοκοτρώνη κινητοποίησε τις αρχές

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, μετά την κατάρρευση τμήματος κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη. Πρόκειται για ένα παλιό διατηρητέο κτίριο, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόταν υπό ανακατασκευή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να μεταβαίνει επί τόπου, ενώ μηχανικοί του Δήμου Αθηναίων έσπευσαν επίσης στο σημείο για εκτίμηση της κατάστασης.

Το περιστατικό στην οδό Κολοκοτρώνη

Η μερική κατάρρευση του κτιρίου σημειώθηκε στην οδό Κολοκοτρώνη 32, στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας, κατά τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης. Το κτίριο χαρακτηρίζεται ως παλιό διατηρητέο και, κατά τη στιγμή του συμβάντος, βρισκόταν σε φάση ανακατασκευής. Η κατάρρευση προκάλεσε άμεσα την ανησυχία των κατοίκων και των διερχομένων, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων.

Οι πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές ανέφεραν ότι επρόκειτο για τμήμα της κατασκευής που υποχώρησε, χωρίς να διευκρινίζονται τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Η περιοχή γύρω από το κτίριο αποκλείστηκε προληπτικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Μετά τη λήψη του σήματος για την κατάρρευση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα στο σημείο με δυνάμεις. Παράλληλα, μηχανικοί από τον Δήμο Αθηναίων κλήθηκαν και μετέβησαν στην οδό Κολοκοτρώνη 32, προκειμένου να διενεργήσουν αυτοψία και να αξιολογήσουν την έκταση της ζημιάς, καθώς και τον υφιστάμενο κίνδυνο.

Η παρουσία των αρχών ήταν καθοριστική για την αρχική διαχείριση της κατάστασης, με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κινδύνων. Οι ενέργειες επικεντρώθηκαν στην ασφάλιση της περιοχής και στην εκτίμηση της στατικής επάρκειας του υπόλοιπου κτιρίου, το οποίο είχε υποστεί μερική κατάρρευση.

Εκτίμηση σοβαρού κινδύνου περαιτέρω κατάρρευσης

Οι μηχανικοί του Δήμου Αθηναίων, μετά την πρώτη τους αυτοψία στο κτίριο της Κολοκοτρώνη 32, διαπίστωσαν σοβαρό κίνδυνο περαιτέρω κατάρρευσης. Η εκτίμησή τους υποδηλώνει ότι υπάρχει η πιθανότητα να υποχωρήσει ακόμη και ολόκληρο το κτίριο, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη για την περιοχή.

Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην ανάγκη λήψης άμεσων και δραστικών προληπτικών μέτρων. Ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο το ίδιο το κτίριο, αλλά και τους διερχόμενους πεζούς και οδηγούς που κινούνται στην πολυσύχναστη οδό Κολοκοτρώνη, καθιστώντας την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προληπτικά μέτρα και κλείσιμο της οδού

Λόγω του σοβαρού κινδύνου που διαπιστώθηκε από τους μηχανικούς, αναμένεται να ληφθούν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών. Το κυριότερο από αυτά τα μέτρα θα είναι το κλείσιμο της οδού Κολοκοτρώνη. Αυτή η ενέργεια κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε ενδεχόμενος κίνδυνος για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς, σε περίπτωση που υπάρξει νέα κατάρρευση ή υποχώρηση τμήματος του κτιρίου.

Οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις στην κυκλοφορία, ενημερώνοντας το κοινό για τις αλλαγές που θα επέλθουν. Η προτεραιότητα δίνεται στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην αποφυγή τυχόν ατυχημάτων που θα μπορούσαν να προκληθούν από την αστάθεια του κτιρίου.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πληροφορίες για τραυματισμούς από την κατάρρευση του τμήματος του κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη. Αυτό αποτελεί ένα θετικό στοιχείο στην όλη υπόθεση, δεδομένης της φύσης του συμβάντος και του κινδύνου που εγκυμονούσε.

Παράλληλα, τα αίτια που οδήγησαν στη μερική κατάρρευση του κτιρίου παραμένουν άγνωστα. Οι έρευνες των αρμόδιων φορέων αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και στους παράγοντες που συνέβαλαν στην υποχώρηση του τμήματος της κατασκευής.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis