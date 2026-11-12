Η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η καταγγελία διασωστών του ΕΚΑΒ μετά το επεισόδιο με την επιθεωρήτρια

Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση που αφορά την προϊσταμένη της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Η μεταφορά της πραγματοποιήθηκε μετά από ένα λιποθυμικό επεισόδιο, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας έντονης αντιπαράθεσης με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το περιστατικό αυτό, που αρχικά προκάλεσε την παρέμβαση κυβερνητικών στελεχών, έχει πλέον οδηγήσει σε δημόσιες καταγγελίες από διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι περιγράφουν λεπτομερώς τη συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου κατά την ώρα της παραλαβής της επιθεωρήτριας από το ασθενοφόρο.

Η καταγγελία των διασωστών του ΕΚΑΒ

Μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις τόσο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, όσο και της υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, ακολούθησε μια νέα εξέλιξη με την καταγγελία από διασώστες του ΕΚΑΒ. Η καταγγελία αυτή εστιάζει στη συμπεριφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη διάρκεια της παραλαβής της επιθεωρήτριας από το ασθενοφόρο. Το σωματείο εργαζομένων του ΕΚΑΒ διατυπώνει τη συγκεκριμένη καταγγελία σε βάρος της κυρίας Κωνσταντοπούλου για απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους διασώστες, ακριβώς την ώρα που εκείνοι εκτελούσαν τα καθήκοντά τους και προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Στην ανακοίνωσή τους, οι διασώστες υποστηρίζουν με σαφήνεια ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου ειρωνευόταν τους συναδέλφους τους. Επιπλέον, δηλώνουν ότι προσέβαλλε τον επαγγελματισμό τους, αμφισβητώντας την προσφορά τους την ώρα που οι διασώστες εκτελούσαν τις κρίσιμες υπηρεσίες τους. Το περιστατικό, όπως αναφέρουν, σημειώθηκε κατά την παραλαβή της ασθενούς, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να απευθύνει συγκεκριμένες και προσβλητικές φράσεις προς το προσωπικό του ΕΚΑΒ, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης.

«Κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού»

Οι διασώστες αναφέρονται συγκεκριμένα στη συμπεριφορά που, όπως καταγγέλλουν, αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί τους κατά την παραλαβή της ασθενούς. Όπως υποστηρίζουν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τούς απηύθυνε ευθέως τη φράση «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού». Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την καταγγελία, αμφισβητήθηκε ευθέως ο επαγγελματισμός τους, ενώ παράλληλα, όπως υποστηρίζει το ΕΚΑΒ, η κυρία Κωνσταντοπούλου επέδειξε αδιαφορία για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς, γεγονός που προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των εργαζομένων.

Οι ίδιοι κάνουν λόγο για μια συμπεριφορά που προσβάλλει κατάφωρα τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παροχής βοήθειας. Επισημαίνουν ότι αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά εκδηλώθηκε την ώρα που οι διασώστες είχαν κληθεί να προσφέρουν τις επείγουσες υπηρεσίες τους σε μία ασθενή που είχε ανάγκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου, με την υπογραφή του Προέδρου Γεώργιου Μαθιόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Αναστάσιου, τονίζει με έμφαση ότι «είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος.

Οι αντιδράσεις των υπουργών

Το αρχικό περιστατικό, που οδήγησε στη μεταφορά της προϊσταμένης επιθεωρήτριας στο νοσοκομείο, είχε προκαλέσει νωρίτερα την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη. Ο υπουργός, μέσω δημόσιας ανάρτησής του, γνωστοποίησε τη μεταφορά της επιθεωρήτριας στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», περιγράφοντας παράλληλα το ιστορικό της υπόθεσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στην ένταση και το λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε μια σειρά από διαδοχικές αναβολές των ακροάσεων που αφορούσαν την υπόθεση, γεγονός που είχε δημιουργήσει ένα κλίμα έντασης. Επίσης, έκανε λόγο για αιτήσεις εξαίρεσης επιθεωρητών, καθώς και για μηνύσεις που, όπως υποστήριξε, είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης. Εκτός από τον υπουργό Υγείας, δημόσια παρέμβαση πραγματοποίησε και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού και τις προεκτάσεις του στον χώρο των εργασιακών σχέσεων και της δημόσιας διοίκησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis