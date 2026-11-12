Σφοδρή μετωπική σύγκρουση ΙΧ με σχολικό λεωφορείο στη Λάρισα: Στο νοσοκομείο πατέρας και ανήλικος γιος

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας. Ένα επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, συγκρούστηκε μετωπικά με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν ο πατέρας και ο ανήλικος γιος του, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης.

Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης

Το ατύχημα έλαβε χώρα στον δρόμο που συνδέει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με την Τερψιθέα Λάρισας. Ήταν απόγευμα της Πέμπτης, 12 Νοεμβρίου, όταν τα δύο οχήματα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και ένα σχολικό λεωφορείο, συγκρούστηκαν μετωπικά. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και στα δύο οχήματα, με το επιβατικό αυτοκίνητο να υφίσταται σοβαρή παραμόρφωση στο μπροστινό του τμήμα.

Στο επιβατικό αυτοκίνητο επέβαιναν ένας 30χρονος πατέρας και ο ανήλικος γιος του. Ο μικρός βρισκόταν σε ειδικό παιδικό κάθισμα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Η κατάσταση του οχήματος μετά τη σύγκρουση περιγράφεται ως μια άμορφη μάζα σιδερικών, υπογραμμίζοντας την ένταση της σύγκρουσης.

Τραυματισμός πατέρα και γιου

Από την ισχυρή πρόσκρουση, τόσο ο πατέρας όσο και ο ανήλικος γιος του τραυματίστηκαν. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν επιβεβλημένη για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο του ατυχήματος για να παραλάβουν τους δύο επιβαίνοντες του ΙΧ.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών στο σημείο, οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί, τους παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι γιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας τους.

Η επέμβαση της πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό

Λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης, ο πατέρας και ο γιος είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο παραμορφωμένο ΙΧ αυτοκίνητο. Για τον απεγκλωβισμό τους κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν άμεσα στο σημείο του τροχαίου, στην Τερψιθέα Λάρισας, προκειμένου να συνδράμουν.

Συνολικά, επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχείρησαν για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα και το παιδί από το όχημα. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, και οι δύο τραυματίες παραδόθηκαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους μετέφερε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Η κατάσταση των επιβατών του σχολικού λεωφορείου

Στο σχολικό λεωφορείο, το οποίο ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση, επέβαιναν παιδιά, μαθητές που επέστρεφαν από τις δραστηριότητές τους. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου.

Για την ασφάλεια των παιδιών και την αποφυγή περαιτέρω αναστάτωσης, αποφασίστηκε η άμεση απομάκρυνσή τους από το σημείο του ατυχήματος. Τα παιδιά επιβιβάστηκαν σε άλλο μέσο μεταφοράς, το οποίο τα οδήγησε με ασφάλεια στον προορισμό τους, μακριά από τον τόπο του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis