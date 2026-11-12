Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς

Ένα μεγάλο κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων, το οποίο φέρεται να ετοιμαζόταν να διακινήσει παράνομα καπνικά προϊόντα στη Βόρεια Ελλάδα, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν έξι ακόμη εμπλεκόμενα πρόσωπα. Οι διαφυγόντες δασμοί από τη δράση της οργάνωσης υπολογίζονται σε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η εξάρθρωση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο 24ωρο, έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που χαρακτηρίζεται και ως το «ελληνικό FBI». Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνδέονται μεταξύ τους με συγγενικές σχέσεις. Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται επιπλέον έξι πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο αδέλφια, τα οποία φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς, όπου το κύκλωμα είχε αναπτύξει τη δράση του, με στόχο τη διακίνηση τεράστιων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Ο τρόπος δράσης και οι διακριτοί ρόλοι

Η αστυνομική έρευνα χαρτογράφησε λεπτομερώς τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία εκτιμάται ότι είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, αν και η δραστηριότητά της πιθανόν να είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους, καλύπτοντας όλο το φάσμα της λαθρεμπορίας, από τη μεταφορά και τη φόρτωση, μέχρι την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την περαιτέρω διανομή των παράνομων τσιγάρων.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οργάνωσης ήταν η χρήση «προπομπών». Δύο από τα μέλη είχαν αναλάβει αυτό το καθήκον, ελέγχοντας τη διαδρομή των οχημάτων που μετέφεραν τα λαθραία προϊόντα και ενημερώνοντας τους υπόλοιπους για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον εντοπισμό και τη σύλληψη.

Οι ποσότητες των λαθραίων τσιγάρων και οι οικονομικές επιπτώσεις

Οι εκτιμήσεις της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η οργάνωση είχε διακινήσει συνολικά 1.701 χαρτοκιβώτια λαθραίων τσιγάρων. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί σε 850.500 πακέτα, δηλαδή 17.010.000 τεμάχια τσιγάρων. Η συμμορία φέρεται να έχει ήδη διακινήσει πάνω από 300.000 πακέτα παράνομων καπνικών προϊόντων στην αγορά.

Οι οικονομικές συνέπειες από τη δράση του κυκλώματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το ελληνικό δημόσιο. Οι διαφυγόντες δασμοί, δηλαδή τα έσοδα που απώλεσε το κράτος από τη μη καταβολή φόρων και δασμών, ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της παράνομης δραστηριότητας.

Οι έρευνες και η δικαστική εξέλιξη

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες έρευνες σε διάφορους χώρους που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνες σε κατοικίες των εμπλεκομένων, σε μία αποθήκη που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση των λαθραίων προϊόντων, καθώς και σε ένα επιχειρησιακό φορτηγό. Το φορτηγό βρέθηκε πλήρως φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της προετοιμασίας για διανομή.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν διάφορα στοιχεία που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος. Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου τους ασκήθηκαν διώξεις για εγκληματική οργάνωση και λαθρεμπορία. Στη συνέχεια, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 1ο ειδικό ανακριτή, όπου θα κριθεί η περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki