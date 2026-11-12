Το euro u21 2027 θα διεξαχθεί σε Σερβία και Αλβανία

Η Σερβία και η Αλβανία αναλαμβάνουν τη συνδιοργάνωση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21 το 2027. Οι αγώνες έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027, σηματοδοτώντας μια σημαντική στιγμή για τις δύο χώρες. Παράλληλα, η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας σημείωσε ένα σημαντικό πρώτο βήμα στην προσπάθειά της να βρεθεί στα τελικά της διοργάνωσης.

Η συνδιοργάνωση Σερβίας και Αλβανίας

Το Euro U21 του 2027 θα αποτελέσει την πρώτη φορά που η Αλβανία και η Σερβία θα φιλοξενήσουν από κοινού την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21. Η διοργάνωση θα συγκεντρώσει συνολικά 16 ομάδες, με τις δύο συνδιοργανώτριες χώρες να εξασφαλίζουν απευθείας την πρόκρισή τους στην τελική φάση, χωρίς να χρειαστεί να αγωνιστούν στα προκριματικά.

Η επιλογή των δύο βαλκανικών χωρών για τη φιλοξενία αυτής της σημαντικής διοργάνωσης υπογραμμίζει την αναγνώριση των δυνατοτήτων τους στον τομέα των αθλητικών εκδηλώσεων. Οι προετοιμασίες αναμένεται να είναι εντατικές για να υποδεχθούν τις ομάδες και τους φιλάθλους από όλη την Ευρώπη.

Οι ημερομηνίες και οι πόλεις των αγώνων

Το πρόγραμμα της τελικής φάσης του EURO U21 2027 έχει ήδη καθοριστεί, με την έναρξη των αγώνων να τοποθετείται στις 16 Ιουνίου 2027 και τη λήξη στις 3 Ιουλίου 2027. Η πρώτη αναμέτρηση της διοργάνωσης θα λάβει χώρα στη Σερβία, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στην Αλβανία.

Οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια περιλαμβάνουν το Βελιγράδι και την Μπάτσκα Τόπολα στη Σερβία, καθώς και τα Τίρανα και το Ελμπασάν στην Αλβανία. Αυτές οι επιλεγμένες πόλεις θα γίνουν το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για περίπου τρεις εβδομάδες, φιλοξενώντας τους αγώνες των 16 ομάδων που θα διεκδικήσουν τον τίτλο.

Η πορεία της Εθνικής Ελπίδων

Η Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας έχει θέσει ως στόχο την πρόκριση στα τελικά του Euro U21, κάτι που έχει να συμβεί από το 2002. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε ένα σημαντικό πρώτο βήμα στον αγώνα μπαράζ, αποσπώντας ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Ισλανδία.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Ρέικιαβικ και οι Έλληνες διεθνείς κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο φινάλε της αναμέτρησης. Αυτό το αποτέλεσμα δίνει στην Εθνική Ελπίδων το «πάνω χέρι» για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, ενισχύοντας τις ελπίδες για μια επιτυχημένη πορεία.

Προηγούμενες διοργανώσεις στην Αλβανία

Για την Αλβανία, η φιλοξενία του Euro Κ21 του 2027 αποτελεί την πρώτη της παρουσία ως οικοδέσποινα τελικής φάσης ευρωπαϊκής διοργάνωσης εθνικών ομάδων σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Ωστόσο, η χώρα έχει ήδη εμπειρία σε ανάλογες διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα, η Αλβανία είχε διοργανώσει το Euro Κ17 το 2025, αποκτώντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Επιπλέον, τα Τίρανα είχαν υποδεχθεί το 2022 τον πρώτο τελικό του UEFA Europa Conference League, γεγονός που αποδεικνύει την ικανότητα της πρωτεύουσας να φιλοξενεί μεγάλες ευρωπαϊκές αθλητικές εκδηλώσεις.

Η εμπειρία της Σερβίας σε μεγάλες διοργανώσεις

Η Σερβία, από την πλευρά της, παρόλο που φιλοξενεί για πρώτη φορά την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων. Η χώρα έχει αποδείξει την ικανότητά της να φιλοξενεί με επιτυχία διεθνείς διοργανώσεις.

Παλαιότερα, η Σερβία είχε φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ17 το 2011, ενώ το 2016 είχε υποδεχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Futsal της UEFA. Οι αγώνες του Futsal είχαν διεξαχθεί στο Βελιγράδι, την πρωτεύουσα της χώρας, η οποία και τώρα θα αποτελέσει μία από τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Euro U21 2027.

Με πληροφορίες από: Athletiko