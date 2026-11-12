Απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολης: Διακοπές στη γραμμή 2 του μετρό

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου στη Γραμμή 2 του Μετρό, έπειτα από ένα σοβαρό περιστατικό στον σταθμό Ηλιούπολη. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε απόπειρα αυτοκτονίας, γεγονός που οδήγησε σε προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία των συρμών. Η ΣΤΑ.ΣΥ. προχώρησε σε σχετική ανακοίνωση, ενημερώνοντας το επιβατικό κοινό για τις ρυθμίσεις που τέθηκαν σε ισχύ.

Προσωρινές διακοπές στην κυκλοφορία της γραμμής 2

Το μεσημέρι της Πέμπτης, η λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό επηρεάστηκε σημαντικά εξαιτίας του περιστατικού που έλαβε χώρα στον σταθμό Ηλιούπολη. Η απόπειρα αυτοκτονίας είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των συρμών σε τμήματα της γραμμής, προκαλώντας αναπόφευκτα καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους επιβάτες. Το συμβάν αυτό ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων από την αρμόδια εταιρεία.

Η ΣΤΑ.ΣΥ., ως υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία του Μετρό, εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει το επιβατικό κοινό σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν στο δρομολόγιο των συρμών. Η ενημέρωση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την ομαλή ροή της κίνησης και την καθοδήγηση των πολιτών που χρησιμοποιούν καθημερινά το μέσο μαζικής μεταφοράς. Οι προσωρινές διακοπές εφαρμόστηκαν για λόγους ασφαλείας και για τη διαχείριση της κατάστασης που δημιουργήθηκε στον συγκεκριμένο σταθμό.

Ρυθμίσεις στα δρομολόγια των συρμών

Μετά το περιστατικό στον σταθμό Ηλιούπολη, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό αναπροσαρμόστηκε προσωρινά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η λειτουργία της γραμμής διεξάγεται πλέον σε δύο συγκεκριμένα τμήματα. Το ένα τμήμα αφορά τη διαδρομή από την Ανθούπολη έως τον Άγιο Δημήτριο, όπου οι συρμοί κινούνται κανονικά. Το δεύτερο τμήμα που παραμένει σε λειτουργία είναι αυτό από την Αργυρούπολη έως το Ελληνικό, εξυπηρετώντας τους επιβάτες στις αντίστοιχες περιοχές.

Αυτές οι ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή για να ελαχιστοποιηθεί η αναστάτωση και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, ενώ παράλληλα να διατηρηθεί η δυνατότητα μετακίνησης για τους πολίτες στα υπόλοιπα σημεία της γραμμής. Η ΣΤΑ.ΣΥ. έδωσε έμφαση στην άμεση ενημέρωση του κοινού, ώστε οι επιβάτες να γνωρίζουν τις αλλαγές και να μπορούν να προσαρμόσουν ανάλογα τις μετακινήσεις τους. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι προσωρινού χαρακτήρα και ισχύουν μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της γραμμής.

Σταθμοί εκτός λειτουργίας

Ως άμεση συνέπεια του περιστατικού, δύο σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για τους σταθμούς Ηλιούπολη και Άλιμος, οι οποίοι παραμένουν κλειστοί για το επιβατικό κοινό. Η απόφαση αυτή ελήφθη για την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού, καθώς και για τη διευκόλυνση των διαδικασιών που απαιτούνται μετά από ένα τέτοιο συμβάν. Η διακοπή λειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών είναι προσωρινή και θα διαρκέσει μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση από την εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ. σχετικά με την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους.

Η αναστολή λειτουργίας των σταθμών Ηλιούπολη και Άλιμος επηρεάζει τους κατοίκους και τους εργαζόμενους των γύρω περιοχών, οι οποίοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Η ΣΤΑ.ΣΥ. έχει δεσμευτεί να ενημερώσει εκ νέου το κοινό μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν την επαναλειτουργία των σταθμών, διασφαλίζοντας την πλήρη ασφάλεια και την ομαλή παροχή υπηρεσιών μεταφοράς. Μέχρι τότε, οι επιβάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Λεπτομέρειες για το περιστατικό

Αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό Ηλιούπολη, η ΣΤΑ.ΣΥ. δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες. Η ανακοίνωση της εταιρείας περιορίστηκε στην ενημέρωση του επιβατικού κοινού για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την προσωρινή διακοπή λειτουργίας των σταθμών, χωρίς να επεκταθεί σε στοιχεία που αφορούν το ίδιο το συμβάν. Αυτή η προσέγγιση είναι συνήθης σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς προτεραιότητα αποτελεί η διαχείριση της κατάστασης και η ασφάλεια των πολιτών.

Η έλλειψη περαιτέρω στοιχείων σημαίνει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή αίτια ή τις συνθήκες που οδήγησαν στην απόπειρα αυτοκτονίας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. επικεντρώθηκε στην παροχή πρακτικών πληροφοριών προς τους επιβάτες, ώστε να μπορούν να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους εν μέσω των προσωρινών αλλαγών. Η ενημέρωση του κοινού ήταν άμεση και επικεντρωμένη στις λειτουργικές πτυχές του Μετρό, μετά το περιστατικό της Πέμπτης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta